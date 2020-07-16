Съедобную пищевую пленку создали ученые из Астрахани

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Упаковка на основе желатина из рыбьей чешуи может стать отличной альтернативой и серьезным конкурентом синтетическим материалам.

Фото, видео: ТАСС /Матыцин Валерий, 5-tv.ru

Астраханские ученые представили революционное изобретение, способное перевернуть рынок упаковки продуктов — съедобную пищевую пленку. Для изготовления используется желатин, полученный из рыбной чешуи. Такая пленка — отличная альтернатива и серьезный конкурент синтетическим материалам.

«Данная упаковка разлагается в компосте в течение пяти-семи дней. В холодной воде она растворяется в течение часа. В горячей воде разлагается в течение трех-пяти минут», — поясняет преподаватель Астраханского технического университета, кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Сергазиева.

Как показали эксперименты, съедобная пленка способна сохранять свои свойства более 100 дней при комнатной температуре. Кроме того, ее можно использовать не только для хранения, но и для заморозки продуктов. Испытания разработки все еще продолжаются, ученые хотят окончательно убедиться, что их изобретение безвредно для людей и природы.

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