Британский парламент готовится покинуть Вестминстерский дворец

Британские парламентарии готовятся покинуть Вестминстерский дворец. Премьер Борис Джонсон даже начал присматривать новое место для заседаний Палаты общин. Все дело в том, что дворец в Лондоне, которому больше полутора веков, нуждается в капитальном ремонте. Но пока там заседают парламентарии, рабочие не могут приступить к реставрации. Займет она, по приблизительным подсчетам, шесть лет и обойдется в шесть миллиардов фунтов. Привести в порядок надо больше тысячи комнат, 100 лестниц и почти пять километров коридоров.

Борис Джонсон предложил переехать в Йорк. Но члены Палаты общин предлагают в качестве альтернативы бывшее здание министерства здравоохранения на юго-западе Лондона.