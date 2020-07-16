Доля выздоровевших от COVID-19 россиян превысила 70 процентов

В России за последние сутки вылечились от коронавируса 8,5 тысяч человек. Общее число выписанных пациентов — 530 тысяч. Доля выздоровевших уже превысила 70 процентов. Как сообщает оперативный штаб, количество новых случаев — менее 6,5 тысяч.

В Москве зафиксировано самое низкое число заражений с начала апреля. Коэффициент распространения COVID-19 продолжает держаться на уровне ниже единицы. Проведено уже 24 миллиона тестов на коронавирус.