Доля выздоровевших от COVID-19 россиян превысила 70 процентов
Коэффициент распространения заболевания продолжает держаться на уровне ниже единицы.
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Фото, видео: Минобороны РФ, 5-tv.ru
В России за последние сутки вылечились от коронавируса 8,5 тысяч человек. Общее число выписанных пациентов — 530 тысяч. Доля выздоровевших уже превысила 70 процентов. Как сообщает оперативный штаб, количество новых случаев — менее 6,5 тысяч.
В Москве зафиксировано самое низкое число заражений с начала апреля. Коэффициент распространения COVID-19 продолжает держаться на уровне ниже единицы. Проведено уже 24 миллиона тестов на коронавирус.
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