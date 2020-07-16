Процесс по делу об истязаниях Аиши Ажиговой начался в Ингушетии

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На скамье подсудимых — родная тетя девочки, издевательства которой привели к ампутации руки у ребенка.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Ингушении начался процесс по громкому делу об истязаниях семилетней Аиши Ажиговой. На скамье подсудимых — родная тетя девочки. В течение полугода вместе с сожителем она систематически избивала ребенка. Наказывала за любую провинность. В июле 2019 года Аиша попала в больницу Назрани с ожогами, переломами и гангреной. Издевательства привели к тому, что ей пришлось ампутировать руку — операцию провели в НИИ детской хирургии в Москве.

Сейчас девочка живет с родной матерью в Ингушетии. Ребенку предстоит протезирование руки.

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Процесс по делу об истязаниях Аиши Ажиговой начался в Ингушетии

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