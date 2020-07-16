На что налетчик, ограбивший банк в Петербурге, потратил почти два миллиона рублей за пять дней

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Преступник задержан. Но найденные у него деньги оказались далеко не всей украденной суммой.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев, 5-tv.ru

В Петербурге задержан грабитель банка, который украл три с половиной миллиона рублей. Преступник ворвался в отделение и, угрожая пистолетом, вынудил кассира достать из хранилища деньги.

Нашли налетчика довольно быстро. Но, как выяснила корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова, большую часть украденной суммы он успел потратить.

Чтобы посчитать все пятитысячные купюры, найденные в доме у предполагаемого налетчика, оперативникам не помешал бы счетчик банкнот. Причем, это далеко не вся сумма, которую не досчитались в ограбленном банке. За пять дней поисков подозреваемый успел потратить почти два миллиона рублей.

Этот 42-летний житель Петербурга, по версии оперативников уголовного розыска, вынес из банка на юге Северной столицы три с половиной миллиона рублей. На что именно успел потратить большую часть денег — неизвестно, но полицейских у себя дома подозреваемый встретил в домашних тапочках, явно не предполагая, что его найдут.

«В ходе обыска в квартире у него была изъята часть похищенных денежных средств, а также орудие преступления — травматический пистолет», — сообщил Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Именно этим оружием подозреваемый по имени Кирилл и угрожал работникам банка. Налетчик ворвался под конец рабочего дня — до закрытия оставалось всего полчаса. Поэтому в офисе было пару человек: кто-то снимал деньги, оформлял кредит. Никто не пострадал. Потом выяснится, что мужчина стрелял из травматического пистолета. Вроде бы, ничего страшного. Но, если бы мужчина стрелял в человека с расстояния полутора метров, то пострадавший мог бы лишиться глаза.

Видеозапись свидетельствует о стремительности налета. Грабителю понадобилось всего три минуты, чтобы забрать внушительную сумму наличности. Он несколько раз выстрелил из пистолета в воздух. К тому же, ему никто не мешал. Охранника не было. Поэтому кассир испугалась и быстро собрал деньги в сумку. Люди прятались под стол или в спешке выбегали из отделения банка.

«Зашел в помещение, сотрудники испуганные были, с ними разговаривал уже полицейский. И поехали ловить полицейские неизвестного», — рассказал охранник Алексей Буницкий.

Темно-серая толстовка с ярко-оранжевой полосой на капюшоне, рост 175 сантиметров — вот и все приметы. Не найдя предполагаемого преступника по горячим следам, его все же вычислили.

Сегодня банк работает в обычном режиме, страсти поутихли. И похоже в этом офисе самые бесстрашные сотрудницы — три девушки продолжают работать без охраны.

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