Разведка нашла — артиллерия уничтожила: лучшее видео из зоны СВО

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 27 0

Российские «Гиацинты» накрыли резервы ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» нанесли удары по местам размещения резервов ВСУ в Запорожской области.

Во время воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили перемещение украинских подразделений в населенный пункт Зоревка. Разведчики отследили маршруты движения и установили здания, где разместились прибывшие военнослужащие.

Координаты целей передали артиллерийским расчетам. После этого САУ «Гиацинт-С» нанесли серию ударов по выявленным объектам с закрытых огневых позиций.

В результате были уничтожены места размещения резервов ВСУ и находившиеся там военнослужащие. В группировке «Восток» отметили, что удар сорвал выдвижение резервов к передовым позициям и не позволил противнику усилить оборону на данном участке.

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