Тайна смерти «белого лебедя»: трагическая судьба Евгения Мартынова

Его называли «белым лебедем» отечественной эстрады. Песни Евгения Мартынова знала наизусть вся страна — от мала до велика.

«Яблони в цвету», «Лебединая верность», «Баллада о матери», «Отчий дом», «Аленушка» — эти проникновенные мелодии звучали из каждого окна, их напевали на улицах, они трогали до глубины души и дарили надежду.

Сам же композитор прожил всего 42 года. Однако обстоятельства его гибели до сих пор вызывают больше вопросов, чем ответов.

Как вышло, что кумир миллионов, человек, чьи песни знала вся страна, в конце жизни оказался сломлен и умер в подъезде собственного дома — в материале 5-tv.ru.

Первые шаги по карьерной лестнице композитора Евгения Мартынова

Загадочная смерть, непростая судьба и биография композитора Евгения Мартынова. Степанычев И./ТАСС

Евгений Григорьевич Мартынов появился на свет в городе Камышине Волгоградской области. Война оставила глубокий шрам в его семье: отец, Григорий Иванович, вернулся с фронта инвалидом, мать, Нина Трофимовна, работала фронтовой медсестрой. Несмотря на все лишения, в доме всегда царила музыка.

Отец виртуозно играл на баяне и аккордеоне — он и стал первым наставником будущего композитора. С ранних лет Женя проявлял множество талантов: обожал рисовать, увлекался фокусами, заучивал монологи из фильмов. Но главной его страстью оставалась музыка.

Когда Евгений был совсем маленьким, семья перебралась в Артемовск (ныне Бахмут) на Донбассе — на родину отца. Там он поступил в музыкальное училище, где освоил игру на кларнете. Учился он с удовольствием, родителям не приходилось заставлять его садиться за инструмент.

Затем была Киевская консерватория, откуда он перевелся в Донецкий музыкально-педагогический институт, который окончил досрочно в 1971 году. Получив диплом, начал работать в Донецке руководителем эстрадного оркестра.

Однако поворотный момент наступил именно в 1971-м. Евгений написал песню на стихи Сергея Есенина «Березка». Ее исполнила Майя Кристалинская — и это стало стартом большой славы. Кристалинская же познакомила молодого композитора с поэтом Андреем Дементьевым. Этот творческий союз оказался судьбоносным и определил всю дальнейшую карьеру Мартынова.

Голос, который знала вся страна

Загадочная смерть, непростая судьба и биография композитора Евгения Мартынова. ИТАР-ТАСС

В 1972-м Мартынов получил специальный приз на конкурсе в Минске. А через два года к нему пришла всесоюзная известность. Его «Баллада о матери», прозвучавшая на одном из фестивалей, стала гимном всем матерям, потерявшим сыновей. Ее невозможно было слушать без слез — настолько пронзительно и искренне звучала каждая нота.

Дальше — больше. «Лебединая верность», «Яблони в цвету», «Отчий дом», «Аленушка», «Ты приносишь мне рассвет»… Сотрудничество с Андреем Дементьевым оказалось на редкость плодотворным. Стихи к песням писали также Илья Резник, Роберт Рождественский, Михаил Пляцковский. Работы Мартынова исполняли звезды первой величины: Анна Герман, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль.

Сам Евгений нередко выходил на сцену с микрофоном — и его бархатный, проникновенный тембр покорял сердца миллионов.

Он объездил с гастролями весь мир, его знали далеко за пределами Советского Союза. В 1975 году настоящим триумфом стал фестиваль «Золотая Братиславская лира»: с песней «Яблони в цвету» Мартынов завоевал «Гран-при». В 1984-м он стал членом Союза композиторов СССР. Казалось, он на пике, и впереди — долгая, счастливая творческая жизнь.

Однако даже тогда бывали курьезы. Главный редактор Центрального телевидения усмотрел в строчке «Улететь в края далекие лебедь не мог» намек на эмиграцию евреев. Мартынову и Дементьеву пришлось долго убеждать начальство, что никакого политического подтекста в песне нет и быть не может.

Личная жизнь композитора Евгения Мартынова

Загадочная смерть, непростая судьба и биография композитора Евгения Мартынова. РИА Новости/Борис Приходько

О личной жизни композитора известно немного. Первый брак, по некоторым данным, был фиктивным. Второй раз Евгений женился, когда ему исполнилось 30 лет. Его избранницей стала киевлянка Эвелина, которая была младше него на 12 лет.

В 1984 году у пары родился сын Сергей. Брак, казалось, был счастливым. Но семейное тепло не уберегло композитора от ударов судьбы, которые посыпались на него в конце 1980-х.

Годы перестройки: крах надежд и отчаяние композитора Евгения Мартынова

Загадочная смерть, непростая судьба и биография композитора Евгения Мартынова. РИА Новости/Рудольф Алфимов

Перестройка стала для многих артистов тяжелым испытанием. Менялись времена, менялись и вкусы публики. На сцену вырвались новые группы — «Ласковый май» и им подобные, собирая стадионы и огромные деньги. А Мартынов, главный лирик советской эстрады, оказался не у дел.

Его песни перестали звучать по радио, его перестали приглашать на телевидение.

«В последние годы жизни он был сломлен: ни концертов, ни телепередач», — вспоминала певица Мария Кодряну.

Бывший заведующий отделом ЦК комсомола Николай Бутов отмечал разочарование музыканта.

«Мартынов привык, что люди его узнают, всюду приглашают петь песни. И вдруг это все закончилось. Для него это было как удар ножом в сердце. Евгений очень сильно переживал», — говорил он.

Композитор решил создать собственный коллектив, вложил в него все силы и деньги. Но его обманули мошенники — он потерял все. В те годы, когда другие артисты уходили в предпринимательство, он оставался творцом, но это не спасало Мартынова от нужды и отчаяния. Он не смог вписаться в «новый кооперативный уклад жизни».

Загадочная гибель композитора Евгения Мартынова

Загадочная смерть, непростая судьба и биография композитора Евгения Мартынова. РИА Новости/Рудольф Алфимов

Утром 3 сентября 1990 года Евгений Мартынов собирался отвезти отца в больницу, но машина не заводилась. Он пошел к другу, который жил в соседнем подъезде, чтобы попросить помощи. Стал подниматься по лестнице, внезапно потерял сознание и рухнул.

Соседи заметили лежащего на лестничной клетке артиста, но не сразу вызвали скорую, решив, что он просто пьян. Через 40 минут из квартиры вышла женщина, увидела бездыханное тело и вызвала помощь. Спасти Мартынова уже не могли — время было безвозвратно упущено.

Ему было всего 42 года. Похоронили композитора на Ново-Кунцевском кладбище в Москве.

Что же стало причиной смерти? Официальная версия — острая сердечная недостаточность. Однако обстоятельства трагедии породили множество слухов. Соседи утверждали, что у певца изо рта текла не красная, а темно-алая кровь, тогда и появились версии об убийстве. Говорили, что он мог быть отравлен.

Самое поразительное: Мартынов умер за день до первого судебного заседания по делу о мошенничестве, в котором он выступал истцом. Многие считают, что его смерть была не случайна. Организаторы гастролей, которые не выплатили ему крупную сумму, могли быть заинтересованы в том, чтобы он не дожил до суда.

Друзья настаивали: в тот день Евгений не был пьян. Но даже если причина — сердце, то оно не выдержало стресса, неудач и разочарований последних лет жизни. Как сказала Мария Кодряну, «для Жени простой стал безумной болью. Ему хотелось выступать, рассказать всем, что он жив и может дальше творить». Но, увы, этого не случилось.

Прошло уже больше трех десятилетий, но песни Евгения Мартынова продолжают жить. Их исполняют новые поколения артистов — Николай Басков, Филипп Киркоров и многие другие. Звучат они и по радио, и с телеэкранов.