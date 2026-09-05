Человек погиб в результате въезда автомобиля в остановку в Ярославле

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 46 0

Еще один участник ДТП ранен.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Один человек погиб и один пострадал в результате въезда автомобиля марки Mercedes в остановку у торгово-развлекательного центра в Ярославле. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

ДТП произошло в 8:18 на Тутаевском шоссе — по данным очевидцев, одного человека эвакуировали на носилках сотрудники МЧС, еще один умер на месте столкновения.

Точное число раненых и обстоятельства аварии уточняются, на месте действуют бригады оперслужб. На кадрах, которые публикует 5-tv.ru, видны страшные последствия — машина разбилась буквально всмятку, на дороге разбросаны обломки кузова и осколки. Остановка скошена набок — судя по всему, авто въехало в нее на большой скорости.

Это не первое смертельное ДТП в России за сутки. Ранее страшная авария произошла в Ленинградской области — на 181-м километре дороги Р-21 легковая машина въехала в лося, который вышел на проезжую часть. От сильного удара авто перевернулось и вылетело с трассы, погиб 24-летний водитель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:53
«Труд облагораживает»: Катя Лель рассказала о воспитании дочки
11:29
Дожди — не помеха: минувшее лето в России стало самым теплым за последние 135 лет
11:21
Тайна смерти «белого лебедя»: трагическая судьба Евгения Мартынова
11:06
Человек погиб в результате въезда автомобиля в остановку в Ярославле
11:00
«Мужики!» 45 лет спустя: кого из актеров не узнать, а кого уже нет в живых
11:00
Разведка нашла — артиллерия уничтожила: лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

В России хотят раздавать бесплатно участки под ИЖС
Постный том ям: Волочкова раскрыла рецепт идеального супа для стройности
Умер актер из фильма «Елки» Павел Меленчук
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео