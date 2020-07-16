Арест Ивана Сафронова признан законным

Мосгорсуд признал законным арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о госизмене.

«Постановление Лефортовского суда изменить, исключить сведения о том, что Сафронов долгое время сотрудничающая с сотрудником чешской разведки, жалобу без удовлетворения», — объявила судья Наталья Коновалова.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, заседание проходило в закрытом режиме.

Обвинение в госизмене было предъявлено советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову 7 июля. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.

По версии следствия, в 2012 году обвиняемый мог быть завербован чешскими спецслужбами. В результате Сафронов получил задание собирать и передавать всю актуальную информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки, тайной деятельности на этой территории, а также на Ближнем Востоке. Предполагаемый конечный получатель сведений — США.

Учитывая вышеизложенное, в качестве меры пресечения Лефортовский суд столицы избрал для обвиняемого арест на срок до 6 сентября. В случае, если вина Сафронова будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в каких условиях в СИЗО содержится обвиняемый в госизмене Иван Сафронов.