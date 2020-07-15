В каких условиях содержатся Иван Сафронов и Сергей Фургал в СИЗО «Лефортово»?
Представители ОНК прокомментировали арест фигурантов уголовных дел о ряде убийств и госизмене.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон, 5-tv.ru
Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы раскрыли подробности содержания в следственных изоляторах (СИЗО) главы Хабаровского края Сергея Фургала, а также советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Как известно, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был помещен под стражу 10 июля по решению Басманного суда столицы. Срок ареста составляет два месяца. Глава региона является фигурантом сразу трех уголовных дел в соответствии со статьями УК РФ «покушение на убийство» и «организация покушения на убийство».
Как пояснили в беседе с RT представители ОНК, в настоящее время Фургал находится на карантине в СИЗО «Лефортово» и содержится к одиночной камере. Отмечается, что у подследственного проявилась аллергия. Предположительно, вследствие ношения резиновых перчаток.
«Руки Фургала покрыты красными аллергическими пятнами. Он сам, как человек с медицинским образованием, связывает аллергию с ношением перчаток и утверждает, что она может привести к анафилактическому шоку», — заявил собеседник издания.
До настоящего времени Сергей Фургал не получал каких-либо передач от родственников или коллег. В камере подозреваемого отсутствует телевещание, поэтому новости он узнает исключительно из печатной прессы. Последние газеты были переданы ему 9 июля.
Фигурант уголовного дела о госизмене экс-корреспондент «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иван Сафронов также помещен в одиночную камеру. Большую часть времени, по словам представителя ОНК, журналист посвящает спортивным занятиям. При этом Сафронов не жалуется на питание, не так давно получил передачу от близких людей, а также ранее отобранный администрацией СИЗО костюм.
«Сафронов рассказал, что занимается спортом, делает 250—300 приседаний в день, питанием доволен, получил передачу от родственников», — цитирует собеседника RT.
Ранее 5-tv.ru раскрыл подробности задержания советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова и предъявленного ему обвинения.
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