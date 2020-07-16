Неизвестный устроил стрельбу на проспекте Маршала Жукова в Петербурге

Очевидцы сообщили о стрельбе, произошедшей в одном из дворов на проспекте Маршала Жукова в Санкт-Петербурге. Предположительно, огонь открыл некий мужчина, который после скрылся на автомобиле Mercedes. Информация об инциденте уточняется. На место ЧП оперативно выехали экстренные службы.

Согласно уточненной информации 5-tv.ru, в 112 позвонила женщина, сообщившая о раненом в Красносельском районе в результате стрельбы. Прибывшие на место представители спецслужб пострадавшего не нашли. Его судьба остается неизвестной.