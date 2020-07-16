Неизвестный устроил стрельбу на проспекте Маршала Жукова в Петербурге

|
Карина Бернтгольц
Срочная новость 174

Предположительно, злоумышленник скрылся на автомобиле Mercedes.

Неизвестный устроил стрельбу на проспекте Маршала Жукова в Петербурге

Очевидцы сообщили о стрельбе, произошедшей в одном из дворов на проспекте Маршала Жукова в Санкт-Петербурге. Предположительно, огонь открыл некий мужчина, который после скрылся на автомобиле Mercedes. Информация об инциденте уточняется. На место ЧП оперативно выехали экстренные службы.

Согласно уточненной информации 5-tv.ru, в 112 позвонила женщина, сообщившая о раненом в Красносельском районе в результате стрельбы. Прибывшие на место представители спецслужб пострадавшего не нашли. Его судьба остается неизвестной.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
71.23
0.43 81.23
0.39
Существует или нет? Астролог подробно о Змееносце — 13-м знаке зодиака

Последние новости

17:14
СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств
17:10
Существует или нет? Астролог подробно о Змееносце — 13-м знаке зодиака
17:01
В ЦИК допустили возможность переноса даты Единого дня голосования в 2020 году
16:53
Сергей Шнуров намерен баллотироваться в Госдуму
16:40
«Сидели на диване, плакали»: Как Агутин и Варум пережили неверность в браке?
16:36
Любовные разборки в Петербурге закончились ранением одного «Отелло»

Сейчас читают

«Идет уничтожение репертуарного русского театра» — Фомина о конфликте во МХАТе
«Взять и это все профукать!» — Иосиф Пригожин о лишении его семьи квартир
Во МХАТе началась массовая травля артистов после того, как они подали в суд на театр

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок