Путин оценил масштабы экономического кризиса из-за пандемии в стране
Президент РФ на совещании по федеральному бюджету отметил, что меры по борьбе с последствиями коронавируса в государстве попали в точку.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Kremlin Pool, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин оценил масштабы экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В ходе совещания по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов глава государства признал, что последствия распространения COVID-19 оказались ощутимыми для граждан, и теперь все усилия властей должны быть направлены на восстановление уровня занятости населения.
В то же время, по мнению российского лидера, меры по борьбе с кризисом, принятые в стране, «попали в точку».
«Не без проблем, не без срывов, но все-таки в нужные точки попали, включая прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей и целый ряд других мер», — подчеркнул Путин.
В дальнейшем российские власти планируют продолжить работу над устранением последствий кризиса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поставил общенациональные задачи на будущее десятилетие.
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