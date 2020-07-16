Путин оценил масштабы экономического кризиса из-за пандемии в стране

Президент России Владимир Путин оценил масштабы экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В ходе совещания по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов глава государства признал, что последствия распространения COVID-19 оказались ощутимыми для граждан, и теперь все усилия властей должны быть направлены на восстановление уровня занятости населения.

В то же время, по мнению российского лидера, меры по борьбе с кризисом, принятые в стране, «попали в точку».

«Не без проблем, не без срывов, но все-таки в нужные точки попали, включая прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей и целый ряд других мер», — подчеркнул Путин.

В дальнейшем российские власти планируют продолжить работу над устранением последствий кризиса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поставил общенациональные задачи на будущее десятилетие.