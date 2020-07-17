«Все на низком уровне»: Маша Распутина раскритиковала российский шоу-бизнес

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Алиса Старжевская
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По ее словам, на сцене «скачут бездумные обезьяны», а всю страну «уничтожают» в духовном плане.

«Все на низком уровне»: Маша Распутина раскритиковала российский шоу-бизнес

Фото: Instagram @masharasputina_official

Российская певица Маша Распутина раскритиковала отечественный шоу-бизнес, рассказала о причинах низкого уровня культуры в стране, а также поделилась своим отношением к теориям заговора, связанным с коронавирусом.

Так, отечественный шоу-бизнес, как рассказала певица в большом интервью изданию «Собеседник», сейчас находится в плачевном состоянии, и вся выпускаемая им продукция очень низкого качества.

«Там скачут безголосые и бездумные обезьяны. То, что сейчас на плаву, ужасно. Все на низком уровне. Даже не надо это рассматривать. Уничтожают в духовном плане нашу молодежь», — считает артистка.

Распутина уверена, что происходит это из-за того, что Россию уничтожают в духовном плане последние тридцать лет. Певица разделяет позицию отечественного режиссера Никиты Михалкова, который обвиняет в культурном упадке России «глобальных сатанистов» и так называемое «мировое правительство».

Оно же, по убеждениям Распутиной, ответственно и за появление коронавируса. Во время интервью артистка цитирует физика Людмилу Феонову и ее теорию о 200 тысячах российских ученых, которые работают в Силиконовой долине на мировое правительство, а также призывает не использовать заграничные вакцины против COVID-19, а ждать безопасную отечественную.

Помимо этого Распутина рассказала об отношениях со своим мужем, а в конце разговора пожелала читателям «побольше духовной радости» и здравомыслия.

Ранее 5-tv.ru писал о забавном ролике, который Маша Распутина выложила на своей странице в Instagram. На видео певица пытается вырваться и самоизоляции и поет «Отпустите меня в Гималаи».

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