«Это сумасшествие»: автор памятника Баранову высказалась о происходящем

Скульптор Джоан Багби-Джексон в 1989 году создала по заказу семьи Хеймс скульптуру первого главы русских поселений в Америке Александра Баранова. Она поделилась с 5-tv.ru своим мнением о переносе памятника в результате протестов движения Black Lives Matter (Жизни черных имеют значение).

По ее словам, перед началом каждой работы она проводит настоящее исследование о том, кем был ее герой. Баранова она воспринимает, как человека, который находился очень далеко от своей родины, ему приходилось принимать сложные решения и реагировать на внезапные приказы из России.

Джоан поделилась трогательной историей — после установки памятника в магазине к ней подошла женщина и поблагодарила, что та почтила того, кто имеет отношение к ее происхождению. Это было прямым отражением мыслей нее самой, жительницы США, созданных усилиями многих народов и культур.

«Я думала, что спустя 500 лет с тех пор, как мы начали приезжать сюда, мы должны были бы научиться жить вместе и уважать происхождение всех вокруг», — сказала Джоан. К сожалению, пока этого так и не случилось.

Причиной переноса памятника в Ситке, Аляска, Джоан считает желание поддержать требования тлинкитов — представителей местного коренного населения, которые еще при установке памятника выступали против. Эти индейцы называют Баранова безжалостным убийством, а его действия против их предков — ярким проявлением расизма. При этом известно, что сам Баранов на Аляске женился на представительнице именно индейских народов, считается, что его супругой стала алеутка. Но это обычно в расчет не берут.

Джоан полагает, что Баранов действительно мог совершать нелицеприятные поступки — так же, как совершали их многие другие, кого принято считать героями, ведь такие были времена. Вместо сноса или переноса памятника с центральной площади Ситки она бы предложила создать в камне и уважаемого представителя тлинкитов.

Происходящее сейчас в США, где активисты и демонстранты сносят и уничтожают старинные памятники, Джоан считает ужасным. Они были созданы такими же скульпторами, как она сама, и такое бессердечное отношение к их труду вызывает у нее ужас.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Аляске местные жители создали петицию в защиту памятника Александру Баранову.