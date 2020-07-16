«Это сумасшествие»: автор памятника Баранову высказалась о происходящем
Джоан Багби-Джексон рассказала о том, как создавала скульптуру в честь Александра Баранова на Аляске, и что думает о череде сноса памятников в США.
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Фото, видео: Twitter @VeteranOMON, 5-tv.ru
Скульптор Джоан Багби-Джексон в 1989 году создала по заказу семьи Хеймс скульптуру первого главы русских поселений в Америке Александра Баранова. Она поделилась с 5-tv.ru своим мнением о переносе памятника в результате протестов движения Black Lives Matter (Жизни черных имеют значение).
По ее словам, перед началом каждой работы она проводит настоящее исследование о том, кем был ее герой. Баранова она воспринимает, как человека, который находился очень далеко от своей родины, ему приходилось принимать сложные решения и реагировать на внезапные приказы из России.
Джоан поделилась трогательной историей — после установки памятника в магазине к ней подошла женщина и поблагодарила, что та почтила того, кто имеет отношение к ее происхождению. Это было прямым отражением мыслей нее самой, жительницы США, созданных усилиями многих народов и культур.
«Я думала, что спустя 500 лет с тех пор, как мы начали приезжать сюда, мы должны были бы научиться жить вместе и уважать происхождение всех вокруг», — сказала Джоан. К сожалению, пока этого так и не случилось.
Причиной переноса памятника в Ситке, Аляска, Джоан считает желание поддержать требования тлинкитов — представителей местного коренного населения, которые еще при установке памятника выступали против. Эти индейцы называют Баранова безжалостным убийством, а его действия против их предков — ярким проявлением расизма. При этом известно, что сам Баранов на Аляске женился на представительнице именно индейских народов, считается, что его супругой стала алеутка. Но это обычно в расчет не берут.
Джоан полагает, что Баранов действительно мог совершать нелицеприятные поступки — так же, как совершали их многие другие, кого принято считать героями, ведь такие были времена. Вместо сноса или переноса памятника с центральной площади Ситки она бы предложила создать в камне и уважаемого представителя тлинкитов.
Происходящее сейчас в США, где активисты и демонстранты сносят и уничтожают старинные памятники, Джоан считает ужасным. Они были созданы такими же скульпторами, как она сама, и такое бессердечное отношение к их труду вызывает у нее ужас.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Аляске местные жители создали петицию в защиту памятника Александру Баранову.
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