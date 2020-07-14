Американцы собирают подписи в защиту памятника русского «короля Аляски»

В США после волны сносов монументов жители наоборот, начали бороться за их сохранение. Так, на Аляске несколько тысяч человек подписали петицию, чтобы памятник правителю русской Америки Александру Баранову остался на своем месте.

Сегодня администрация города Ситка будет решать этот вопрос. Ведь есть и те, кто считает — монументу не место на центральной площади. И они тоже собирают подписи. Памятник, по их мнению, оскорбляет чувства коренных народов самого северного американского штата.

Александр Баранов в 1799 году основал на Аляске форт Новоархангельск (впоследствии переименованный в Ситку). Форт находился на острове, названном именем Баранова. Исследователь перенес туда административный центр Русской Америки, ранее располагавшийся в Иркутске. Памятник главе русских поселений на Аляске был возведен в городе Ситка на острове Баранова в 1989 году.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, бизнесмен из России предложил американским властям выкупить монументы президенту Теодору Рузвельту и правителю русских поселений на Аляске Александру Баранову.