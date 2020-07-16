Заразились COVID? Как себя чувствуют игроки «Спартака» после матча с «Сочи»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с инфицированными коронавирусом в команде. Накануне спортсмены сыграли матч с ФК «Сочи», где, согласно последним данным, у девяти спортсменов подтвержден COVID-19.

«У нас все нормально. После матча с „Сочи“ прошли тест. Зараженных нет. Все нормально», — цитирует Газизова Sport24.

Матч Российской Премьер-Лиги «Спартак — Сочи» состоялся 11 июля и завершился со счетом 0:1. Сегодня пришли результаты тестов игроков краснодарского клуба на коронавирус. У девяти из них выявили COVID.

В связи с этим, как ранее писал 5-tv.ru, матч «Сочи» с «Тамбовом» 16 июля пришлось отменить. Об этом говорится в официальном сообщении РПЛ.