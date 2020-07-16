Заразились COVID? Как себя чувствуют игроки «Спартака» после матча с «Сочи»

|
Карина Бернтгольц
19

Накануне стало известно о девяти инфицированных футболистах краснодарского клуба.

Заразились COVID? Как себя чувствуют игроки «Спартака» после матча с «Сочи»

Фото: ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с инфицированными коронавирусом в команде. Накануне спортсмены сыграли матч с ФК «Сочи», где, согласно последним данным, у девяти спортсменов подтвержден COVID-19.

«У нас все нормально. После матча с „Сочи“ прошли тест. Зараженных нет. Все нормально», — цитирует Газизова Sport24.

Матч Российской Премьер-Лиги «Спартак — Сочи» состоялся 11 июля и завершился со счетом 0:1. Сегодня пришли результаты тестов игроков краснодарского клуба на коронавирус. У девяти из них выявили COVID.

В связи с этим, как ранее писал 5-tv.ru, матч «Сочи» с «Тамбовом» 16 июля пришлось отменить. Об этом говорится в официальном сообщении РПЛ.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
71.23
0.43 81.23
0.39
Существует или нет? Астролог подробно о Змееносце — 13-м знаке зодиака

Последние новости

20:10
Правительство РФ выделит миллиарды рублей на тушение лесных пожаров в регионах
20:02
Четырехлетняя девочка выжила после падения с восьмого этажа
19:56
Британский парламент готовится покинуть Вестминстерский дворец
19:52
Видео: Две иномарки не поделили перекресток в центре Петербурга
19:45
«Подсыпал ей наркотики»: родители Насти Тропи винят в гибели дочери ее бойфренда
19:38
МИД Германии опубликовал ответ на угрозы США ввести санкции

Сейчас читают

«Никто их работы не лишает» — юрисконсульт МХАТ прокомментировал иски актеров
Во МХАТе началась массовая травля артистов после того, как они подали в суд на театр
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок