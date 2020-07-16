ТОП-5 самых трендовых причесок на лето 2020 — советы стилиста

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 806

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Анна Бжедугова дала рекомендации модницам по укладке волос.

Фото, видео: Instagram @anyabzh

Образ девушки складывается не только из ее привлекательного наряда, харизмы и общего шарма. Большую роль также играют прически модниц, которые могут как добавить «изюминку» и подчеркнуть утонченность своей обладательницы, так и, напротив, заставить женщин выглядеть старомодно и неинтересно. На чем лучше всего сделать акценты при укладке, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала эксперт по моде, модель и актриса Анна Бжедугова.

Первый тренд — платок в волосах

Одной из деталей летних образов модниц являются яркие аксессуары. Наиболее популярный среди них — платочек, аккуратно вплетенный волосы. Он может украсить как бант, так и изысканную косу.

«Можно подбирать под ваш лук различные платочки и завязывать их так, как вам больше нравится», — рассказала модный эксперт.

Второй тренд — пучок

Простой и в то же время изысканный пучок — одна из самых популярных причесок представительниц прекрасного пола. Уже долгое время она считается неотъемлемой частью многих образов и привлекает мужчин.

«Этот тренд многие месяцы не сходит с первых позиций, потому что сейчас в моде минимализм, и такой простой пучок подойдет подо все: и более вечерний наряд, и повседневный образ с джинсами и футболкой», — отметила Бжедугова.

Третий тренд — заколки с жемчужинами

Заколки с жемчужинами — еще одна деталь женственных, утонченных девушек, которые любят нежные и воздушные и в то же время стильные образы. Комбинации подобных заколок могут сделать укладку более оригинальной и запоминающейся.

«Заколки с жемчужинками можно закалывать совершенно по-разному. Можно делать ряды из нескольких заколок — это добавляет шарма, но не перегружает образ», — констатировала стилист.

Четвертый тренд — маленькие косички

Ряды простых и изысканных причесок в этом году пополнили тонкие косички, собранные из нескольких небольших прядей. Основатель такого тренда можно считать актрису Марго Робби, которая появилась на Каннском кинофестивале с подобной прической и восхитила модниц со всего мира.

«Эксперименты с такими маленькими косичками добавляют игривости, но не делают вас такой русской женщиной с косой до пояса», — с иронией подчеркнула модный эксперт.

Пятый тренд — «пляжные» волны

В последнее время в моде небрежные прически, которые создают иллюзию естественности. Одна из них — пляжные волны, которые идеально подходят для летнего сезона.

«Они очень просто делаются утюжком. <…> Выглядит так, будто бы вы только что вышли с пляжа. Подойдет под любую одежду. Поэтому обязательно экспериментируйте», — рекомендовала Бжедугова.

Ранее 5-tv.ru назвал самые сексуальные прически по мнению мужчин.

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