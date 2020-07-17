«До сих пор в шоке»: мать изувеченной семилетней девочки в Ингушетии рассказала о жизни ребенка

В Ингушетии начался процесс по громкому делу об истязаниях семилетней Аиши Ажиговой. Год назад эта история потрясла всю Россию.

На скамье подсудимых — родная тетя девочки, которая систематически избивала ребенка — наказывала за любую провинность. Издевательства привели к тому, что Аише пришлось ампутировать часть руки — операцию провели в НИИ детской хирургии в Москве.

Сейчас Аиша живет с родной матерью в Магасе. Лидия Ажигова рассказала «Известиям», что до сих пор не может забыть о времени, проведенном в разлуке, и о том, как с ее дочерью поступили родные.

«Я до сих пор в шоке. Год уже прошел, но я от этого не отошла. Многие люди думают, о, она так ходит, она радуется. Чему радоваться? Все забудут, а эта картинка всю жизнь при мне будет», — рассказала мать Аиши Лидия Ажигова.

Местные власти помогли семье с квартирой и устройством детей в школы. Аиша должна пойти в первый класс в сентябре. Также девочке предстоит сделать протез руки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мать избитой девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка.