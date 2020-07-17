«До сих пор в шоке»: мать изувеченной семилетней девочки в Ингушетии рассказала о жизни ребенка
Начался суд над истязателями Аиши Ажиговой. Родную тетю малышки и ее сожителя обвиняют в издевательствах над племянницей.
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Фото, видео: 5-tv.ru, Instagram @anna_jurevna
В Ингушетии начался процесс по громкому делу об истязаниях семилетней Аиши Ажиговой. Год назад эта история потрясла всю Россию.
На скамье подсудимых — родная тетя девочки, которая систематически избивала ребенка — наказывала за любую провинность. Издевательства привели к тому, что Аише пришлось ампутировать часть руки — операцию провели в НИИ детской хирургии в Москве.
Сейчас Аиша живет с родной матерью в Магасе. Лидия Ажигова рассказала «Известиям», что до сих пор не может забыть о времени, проведенном в разлуке, и о том, как с ее дочерью поступили родные.
«Я до сих пор в шоке. Год уже прошел, но я от этого не отошла. Многие люди думают, о, она так ходит, она радуется. Чему радоваться? Все забудут, а эта картинка всю жизнь при мне будет», — рассказала мать Аиши Лидия Ажигова.
Местные власти помогли семье с квартирой и устройством детей в школы. Аиша должна пойти в первый класс в сентябре. Также девочке предстоит сделать протез руки.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мать избитой девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка.
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