Когда россиянам ждать повышения цен на газ?

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Карина Бернтгольц
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В приказе Федеральной антимонопольной службы говорится о том, что стоимость голубого топлива вырастет на 3%.

Фото, видео: www.globallookpress.com Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, kati, Nord Stream AG; Известия /Александр Казаков

Федеральная антимонопольная служба решила индексировать цены на газ. Согласно приказу ведомства, стоимость на тарифы поднимется на 3%. Новые оптовые цены на голубое топливо начнут действовать с 1 августа 2020 года.

«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО „Газпром“ и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», — цитирует текст документа URA.RU.

Согласно обновленным тарифам, для Московской области с 1 августа стоимость за тысячу кубических метров газа составит 3921 рубль, а для Ленинградской — 3871 рубль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об повышении цен на тарифы ЖКХ с 1 июля. В среднем по стране этот показатель составил около 4%.

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