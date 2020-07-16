Когда россиянам ждать повышения цен на газ?
В приказе Федеральной антимонопольной службы говорится о том, что стоимость голубого топлива вырастет на 3%.
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Фото, видео: www.globallookpress.com Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, kati, Nord Stream AG; Известия /Александр Казаков
Федеральная антимонопольная служба решила индексировать цены на газ. Согласно приказу ведомства, стоимость на тарифы поднимется на 3%. Новые оптовые цены на голубое топливо начнут действовать с 1 августа 2020 года.
«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО „Газпром“ и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», — цитирует текст документа URA.RU.
Согласно обновленным тарифам, для Московской области с 1 августа стоимость за тысячу кубических метров газа составит 3921 рубль, а для Ленинградской — 3871 рубль.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об повышении цен на тарифы ЖКХ с 1 июля. В среднем по стране этот показатель составил около 4%.
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