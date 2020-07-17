Андреев день: Как 17 июля избавиться от нечисти в доме и привлечь любовь?
Сегодня православные христиане чтят память сына Юрия Долгорукого и внука Владимира Мономаха.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
Фото, видео: arts.in.ua; www.globallookpress.com / Felix Kästle, dbn, Christian Hütter, Manfred Ruckszio, via www.imago, uwe umstätter
Православная церковь 17 июля чтит память великого князя Владимирского Андрея Юрьевича Боголюбского.
История праздника
Андрей Боголюбский в истории Древней Руси известен не только как сын князя Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, но и как очень верующий человек. Благодаря ему икона Божьей Матери обрела новый дом во Владимире.
Согласно легенде, узнав, что в Вышгородском женском Богородичном монастыре есть уникальная икона Богородицы, князь подговорил священника и унес ее ночью. Боголюбский хотел перевезти священное изображение в Ростов, но неподалеку от Владимира его конь остановился и не желал двигаться с места.
Князю пришлось заночевать прямо в поле. Тогда к нему явилась Богородица и попросила оставить ее образ во Владимире. Согласно распоряжению Андрея, на месте видения был построен город Боголюбово. Позже рядом с ним возвели Церковь Покрова на Нерли.
Что можно делать 17 июля
В народе верили, что с помощью несложных действий 17 июля девушки могут привлечь суженого и встретить любовь. Те, кто хотел выйти замуж, традиционно варили кисель из овса и выпивали его до капли, при этом думая о скорой свадьбе.
Чтобы защитить дом от нечистой силой, было необходимо найти зверобой и поджечь его. Считалось, что дым от него убьет всех злых духов, которые поселились в квартире.
Главным блюдом на столе в этот день была овсяная каша. Хозяйки специально вставали пораньше, чтобы накормить ей всех членов семьи.
Что нельзя делать 17 июля
Согласно народному поверью, в Андреев день нельзя планировать важные дела на первую половину дня. Есть вероятность, что все, что человек начнет делать утром, принесет неприятности.
Также сегодня не рекомендуется давать и брать деньги взаймы. Кроме того, чтобы сохранить гармонию в семье и спасти брак, лучше сгладить конфликты и постараться воздержаться от ссор.
17 июля было запрещено переезжать, заниматься шопингом и спешить. Всеми подобными действиями, согласно суевериям, можно навлечь на себя и близких беду.
Приметы на 17 июля
- Если ягод много в лесах — зима будет суровой.
- Если начнешь спешить и суетиться — не отвертишься от бед.
- Если молнию увидишь во сне — пора усмирить гордыню.
- Если помнишь сон на утро — возможно, он вещий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 16 июля защититься от злых сил.
Читайте также
63%
0.43 81.23
0.39
Нашли ошибку?