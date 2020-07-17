Андреев день: Как 17 июля избавиться от нечисти в доме и привлечь любовь?

Православная церковь 17 июля чтит память великого князя Владимирского Андрея Юрьевича Боголюбского.

История праздника

Андрей Боголюбский в истории Древней Руси известен не только как сын князя Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, но и как очень верующий человек. Благодаря ему икона Божьей Матери обрела новый дом во Владимире.

Согласно легенде, узнав, что в Вышгородском женском Богородичном монастыре есть уникальная икона Богородицы, князь подговорил священника и унес ее ночью. Боголюбский хотел перевезти священное изображение в Ростов, но неподалеку от Владимира его конь остановился и не желал двигаться с места.

Князю пришлось заночевать прямо в поле. Тогда к нему явилась Богородица и попросила оставить ее образ во Владимире. Согласно распоряжению Андрея, на месте видения был построен город Боголюбово. Позже рядом с ним возвели Церковь Покрова на Нерли.

Что можно делать 17 июля

В народе верили, что с помощью несложных действий 17 июля девушки могут привлечь суженого и встретить любовь. Те, кто хотел выйти замуж, традиционно варили кисель из овса и выпивали его до капли, при этом думая о скорой свадьбе.

Чтобы защитить дом от нечистой силой, было необходимо найти зверобой и поджечь его. Считалось, что дым от него убьет всех злых духов, которые поселились в квартире.

Главным блюдом на столе в этот день была овсяная каша. Хозяйки специально вставали пораньше, чтобы накормить ей всех членов семьи.

Что нельзя делать 17 июля

Согласно народному поверью, в Андреев день нельзя планировать важные дела на первую половину дня. Есть вероятность, что все, что человек начнет делать утром, принесет неприятности.

Также сегодня не рекомендуется давать и брать деньги взаймы. Кроме того, чтобы сохранить гармонию в семье и спасти брак, лучше сгладить конфликты и постараться воздержаться от ссор.

17 июля было запрещено переезжать, заниматься шопингом и спешить. Всеми подобными действиями, согласно суевериям, можно навлечь на себя и близких беду.

Приметы на 17 июля

Если ягод много в лесах — зима будет суровой.

Если начнешь спешить и суетиться — не отвертишься от бед.

Если молнию увидишь во сне — пора усмирить гордыню.

Если помнишь сон на утро — возможно, он вещий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 16 июля защититься от злых сил.