На что госкомпания «Дом. РФ» потратила выделенные из бюджета миллиарды?

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Генпрокуратура проведет проверку по признакам коррупции в компании.

Фото, видео: ТАСС / Евгений Разумный, 5-tv.ru

Счетная палата предупредила о возможном невыполнении программ помощи обманутым дольщикам. Есть также риск, что число граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, еще вырастет.

Причины объективные. Покупательская способность населения снизилась, случаи банкротства застройщиков — участились. В ведомстве обратили внимание на расходование бюджетных средств Фонда защиты прав дольщиков.

Также в Счетной палате есть претензии к деятельности госкомпании «Дом. РФ». Конкретно этот финансовый институт достраивал дома разорившейся «СУ-155». На это ушло более десяти миллиардов. А вот куда, разобрался корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок. Подробности в репортаже.

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