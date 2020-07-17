На что госкомпания «Дом. РФ» потратила выделенные из бюджета миллиарды?
Генпрокуратура проведет проверку по признакам коррупции в компании.
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Фото, видео: ТАСС / Евгений Разумный, 5-tv.ru
Счетная палата предупредила о возможном невыполнении программ помощи обманутым дольщикам. Есть также риск, что число граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, еще вырастет.
Причины объективные. Покупательская способность населения снизилась, случаи банкротства застройщиков — участились. В ведомстве обратили внимание на расходование бюджетных средств Фонда защиты прав дольщиков.
Также в Счетной палате есть претензии к деятельности госкомпании «Дом. РФ». Конкретно этот финансовый институт достраивал дома разорившейся «СУ-155». На это ушло более десяти миллиардов. А вот куда, разобрался корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок. Подробности в репортаже.
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