Нюша после откровенного интервью добила поклонников обнаженным фото

Российская певица Нюша опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию. На снимке артистка полностью голая и лишь прикрывает часть груди рукой.

Фотография, опубликованная в сторис, разбавила записи с репетиций и семейные архивы. Например, на следующем видео певица играет со своей дочерью Симбой. На откровенном же фото Нюша прикрывает грудь рукой, а также стикерами с сердечками, помимо этого внизу снимка можно заметить многозначительную надпись «Speaking…».

Instagram @nyusha_nyusha

Ранее певица не выкладывала настолько откровенных снимков, фанаты и подписчики могли видеть лишь фотосессии в бикини или смелых нарядах. Однако недавно у Нюши вышло интервью, посвященное секретам ее личной жизни, в котором она раскрыла многие тайны. И практически сразу после публикации беседы фанаты увидели этот снимок.

Многие подписчики недоумевают из-за наличия откровенных снимков в аккаунте Нюши, так как девушка не только уже три года замужем за политиком Игорем Сивовым, но и является матерью девочки Симбы. Однако певица не готова отказываться от смелых кадров из-за социального статуса.

Ранее 5-tv.ru о другой откровенной фотосессии Нюши, в которой принял участие и ее муж.