Москвич выиграл в лотерею более 300 миллионов рублей. Розыгрыш 5249-го тиража лотереи «Гослото «6 из 45» состоялся 17 июля 2020 года.

«Мультимиллионером стал участник 5249-го тиража из Москвы. А благодаря тому, что победитель отметил в билете 7 чисел, сумма его выигрыша увеличилась более чем на миллион рублей и составила 304 727 903 рубля. Теперь неизвестного счастливка ждут в лотерейном центре в Москве для оформления выигрыша», — рассказали 5-tv.ru в компании «Столото».

Данный выигрыш вошел в ТОП-5 крупнейших побед лотереи «Гослото «6 из 45», заняв в рейтинге третье место. На первом продолжает лидировать выигрыш мая 2017 года в 365 миллионов 180 тысяч 787 рублей, обладателем которого стал житель Краснодарского края.