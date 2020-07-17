Москвич выиграл в лотерею более 300 миллионов рублей

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Светлана Шевченко
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Розыгрыш 5249-го тиража лотереи «Гослото «6 из 45» состоялся 17 июля 2020 года.

Москвич выиграл в лотерею более 300 миллионов рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Москвич выиграл в лотерею более 300 миллионов рублей. Розыгрыш 5249-го тиража лотереи «Гослото «6 из 45» состоялся 17 июля 2020 года.

«Мультимиллионером стал участник 5249-го тиража из Москвы. А благодаря тому, что победитель отметил в билете 7 чисел, сумма его выигрыша увеличилась более чем на миллион рублей и составила 304 727 903 рубля. Теперь неизвестного счастливка ждут в лотерейном центре в Москве для оформления выигрыша», — рассказали 5-tv.ru в компании «Столото».

Данный выигрыш вошел в ТОП-5 крупнейших побед лотереи «Гослото «6 из 45», заняв в рейтинге третье место. На первом продолжает лидировать выигрыш мая 2017 года в 365 миллионов 180 тысяч 787 рублей, обладателем которого стал житель Краснодарского края.

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