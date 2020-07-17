Видео: водитель грубо выставил из автобуса пожилого пассажира

«Единая транспортная компания» Белгорода прокомментировала недавний конфликт между пассажиром и водителем одного из городских автобусов. Как передает «Белгород № 1» по факту инцидента проведена проверка.

По сообщению транспортной компании, конфликт произошел из-за того, что пассажир не соблюдал правила пользования общественным транспортом: он не держался за поручни во время движения. Также причиной ссоры стало оскорбление водителя, которого пассажир назвал «козлом».

На записи, запечатлевшей ссору, видно, как водитель вышвыривает пассажира, сидящего на сидении, за шкирку из салона. Остальные пассажир пытаются словесно вступиться за пострадавшего, однако водитель отстаивает свои действия и объясняет их тем, что никто не может его оскорблять и называть «козлом».

В «Единой транспортной компании» заявили, что в инциденте виноваты обе стороны: водитель ни в коем случае не должен поддаваться на провокации, а пассажиры должны соблюдать установленные правила и не позволять себе резких заявлений в адрес работников общественного транспорта города.

По факту ссоры водителю объявлено замечание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Белгороде пропала 34-летняя женщина с младенцем: она отправилась на железнодорожный вокзал за билетами, а после этого исчезла.