Сын Армена Джигарханяна показала, как сейчас выглядит его знаменитый отец

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Ирина Дряхлова
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Некоторое время назад появились слухи, что актер перенес инсульт и его здоровье заметно ухудшилось.

Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Серебряков, Instagram @st_jigar

В Instagram-профиле сына Армена Джагрханяна Степана появилось редкое семейное фото, на котором актер позирует вместе с бывшей женой Татьяной Власовой, сообщила электронная газета «Дни.ру». Кадр действительно редкий, потому что Джигарханян долгое время не контактировал с семьей, а его здоровье заметно сдало после развода с Виталиной Цимбалюк-Романовской и последующими разбирательствами.

«Редко выкладываю фото родителей, но на этот раз не премину поделиться полученным от них накануне сверхпозитивом», — написал наследник актера под фото.

Фото: Instagram @st_jigar

Слухи о том, что Армен Джигарханян перенес очередной инсульт появились в июне 2020-го. В начале года артист попал в больницу со страшным диагнозом четвертый раз в своем жизни. Но в июне стало известно, что его здоровье улучшилось, а последняя госпитализация была плановой в связи с кардиологическим обследованием. Сейчас, по сообщению близких актера, Армен Борисович чувствует себя хорошо. Фолловеры Степана Джигарханяна это тоже заметили, но некоторые все же высказались о том, что артист слишком быстро состарился.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Виталина Цимбалюк-Романовская дала комментарий по поводу своей причастности к смерти Юлии Норкиной.

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