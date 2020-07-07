«Может это возмездие»: Цимбалюк-Романовская о своей причастности к смерти Норкиной

Пианистка Виталина Цимбалюк-Романовская, заявила, что не имеет отношения к смерти журналистки Юлии Норкиной, сообщает ФАН. Ранее появилась информация, что знаменитые люди, принимавшие участие в ток-шоу в качестве экспертов вместе с бывшей женой Джигарханяна, вскоре умирают. Виталина высказалась отрицательно насчет этих мистических догадок.

«Что вы имеете в виду? У меня не было конфликтов, я вообще в жизни с ними не общалась ни разу. Они приходили на передачу, что-то там говорили — то, что им сказали. У меня личных отношений не было ни с кем», — высказалась она корреспонденту агентства.

В частности внимание было приковано к конфликту Цимбалюк-Романовской и Норкиной во время одного из телеэфиров. Пианистка отметила, что не знала Юлию лично и вообще, ей было неизвестно даже ее имя.

«Я не знала, кто эта женщина вообще и как ее зовут. Может быть, это только возмездие по отношению к тем, кто меня не любит?» — смеясь ответила Виталина.

Также знаменитость добавила, что не может быть причастной к смерти журналистки хотя бы потому, что врачи установили истинную причину смерти Норкиной и с ней это никак не связано. Однако при этом Виталина добавила, что если даже журналистка когда-то высказывалась о ней плохо, то всегда нужно задумываться - как это может отозваться в будущем.

«Но люди, когда они о ком-то говорят и как-то себя ведут, нужно просто немножко думать о возмездии», — закончила Цимбалюк-Романовская.

Радиоведущая Юлия Норкина неожиданно скончалась в возрасте 52 лет в начале июня 2020-го. Причиной смерти стал инфаркт. Журналистка вела программы на радио «Комсомольская правда» вместе со своим мужем Андреем Норкиным.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что политический деятель Оксана Пушкина рассказала о возможном событии, которое повлекло смерть журналистки.