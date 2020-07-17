Самолет Ryanair сопровождали истребители F-16 перед посадкой в аэропорту Осло

|
Василий Заика
42

Норвежским спецслужбам поступило сообщение, что на воздушном судне, следующем из Лондона, заложена бомба.

Самолет Ryanair сопровождали истребители F-16 перед посадкой в аэропорту Осло

Фото: REUTERS /Jason Cairnduff

Самолет ирландского лоукостера Ryanair досматривают в аэропорту Осло после сообщений о бомбе. Как сообщает издание The Independent со ссылкой на местное управление полиции, борт, следовавший рейсом из Лондона, совершил посадку в норвежской столице.

После приземления, все пассажиры были немедленно эвакуированы в здание аэровокзала. К самолету были направлены подразделения оперативных служб.

Известно, что после поступления информации об угрозе взрыва воздушное судно сопровождалось датскими истребителями F-16. Стоит отметить, что это уже не первое сообщение подобного рода. Спецслужбам на текущей неделе уже поступала информация о минировании другого самолета Ryanair, но она не подтвердилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь человек погибли в результате крушения самолета-разведчика в Турции.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
71.71
0.48 81.68
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:06
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
18:59
Россиянки стали меньше краситься и ухаживать за собой
18:50
Три составляющие потенциального насильника и агрессора. Рассказывает психолог
18:41
Летняя смена в новых реалиях: чем удивит ребят легендарный «Орленок»
18:33
«Конструктор для гоночного болида»: аналитик объяснил любовь Кавказа к российским авто
18:30
Рэпер Джиган пытается вернуть доверие семьи татуировкой

Сейчас читают

Проблемы или спасение? От уплаты каких долгов банкротство не избавит
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок