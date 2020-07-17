Самолет Ryanair сопровождали истребители F-16 перед посадкой в аэропорту Осло
Норвежским спецслужбам поступило сообщение, что на воздушном судне, следующем из Лондона, заложена бомба.
Фото: REUTERS /Jason Cairnduff
Самолет ирландского лоукостера Ryanair досматривают в аэропорту Осло после сообщений о бомбе. Как сообщает издание The Independent со ссылкой на местное управление полиции, борт, следовавший рейсом из Лондона, совершил посадку в норвежской столице.
После приземления, все пассажиры были немедленно эвакуированы в здание аэровокзала. К самолету были направлены подразделения оперативных служб.
Известно, что после поступления информации об угрозе взрыва воздушное судно сопровождалось датскими истребителями F-16. Стоит отметить, что это уже не первое сообщение подобного рода. Спецслужбам на текущей неделе уже поступала информация о минировании другого самолета Ryanair, но она не подтвердилась.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь человек погибли в результате крушения самолета-разведчика в Турции.
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