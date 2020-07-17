Звезда «Дом-2» Ольга Жарикова госпитализирована с подозрением на выкидыш

Бывшая участница «Дом-2» Ольга Жарикова госпитализирована в связи с угрозой выкидыша, сообщила «Экспресс-газета». На своей страничке в Instagram девушка рассказала, что поступила в медучреждение с диагнозом гипертонус матки и сейчас ей ставят капельницы для восполнения магния в организме. До этого Жарикова уже лежала в больнице Санкт-Петербурга с острым токсикозом, вызванного проблемами с гастроэнтерологией.

«Я второй раз лежу в больнице. Сейчас капают магнезиум, потому что поступила с гипертонусом матки. До этого лежала в СПб если помните. Тогда токсикоз вызвал острый гавтро что-то там, от силы он длился неделю», — рассказала девушка о своем состоянии подписчикам.

Фото: Instagram @jaricowa

Несмотря на то, что у Ольги недавно были проблемы с желудком и острой токсикоз, она лакомиться пиццей в больнице. Девушка рассказала, что жареное и жирное ей есть не хочется, но тянет на вкусное и тропические фрукты. Звезда «Дом-2» «подсела» на пены для бритья и гели для душа с запахами фруктов. Ее фаворит — персик. Жарикова поделилась, что не может дождаться сезон арбузов.

«Тянет на что-нибудь вкусное: началось все с пены для бритья с тропическим запахом. Я прям тащилась от него. Купила гель для душа персиковый и тащилась от него. Очень хотелось персика! Сочного такого, сладкого, но был не сезон (пришлось груши есть). Сейчас жду не дождусь августа, что бы есть арбузы», — рассказала она о своих новых вкусовых предпочтениях.

Instagram @jaricowa

Фолловеры Ольги поддержали ее, пожелав скорейшего выздоровления и здоровья будущему малышу. А те, кто уже стал мамами, поделились своими предпочтениями во время токсикоза.

«Я все три беременности мел ела и муку ложками, хотелось чего-то сыпучего, тащилась от запаха шпатлевки, цемента, жевала зубной порошок и кайфовала», — рассказала девушка.

«Груши персики это ничтяк, я вот тащилась по дегтярному мылу, купалась только им и не могла надышать им», — заметила девушка.

«Оленька, наверное принцесса будет у тебя, раз на сладенькое тянет», — предположила девушка в комментариях.

Для Ольги это первая беременность. Отцом будущего ребенка является ее бывший муж Виктор Соловьев, с которым она успела развестись в 2019-м из-за его рукоприкладства. Жарикова даже поменяла фамилию, чтобы ее больше ничего не связывало с абьюзером, но решила дать ему второй шанс.

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