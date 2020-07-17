Российские истребители перехватили норвежский самолет над Баренцевым морем

Российские истребители Северного флота сопроводили норвежский самолет, замеченный над акваторией Баренцева моря. Разведывательный авиалайнер Р-3С Orion ВВС Норвегии был зафиксирован российскими средствами контроля воздушного пространства возле границы страны. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ.

«Силами истребительной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота было выполнено его сопровождение», — цитирует агентство официальное сообщение.

При этом отмечается, что норвежский авиалайнер не нарушал государственную границу России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу четыре разведывательных самолета были перехвачены у российских границ. Три из них оказались американскими (RС-135, Р-8А «Посейдон» и аппарат MQ-9А «Рипер»), а один — норвежским Р-3С «Орион».