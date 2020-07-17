Масштабная проверка боеготовности ВС России завершится 21 июля

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В ходе начатого по приказу Верховного главнокомандующего мероприятия войска Южного и Западного военных округов, десантники и морская пехота Северного и Тихоокеанского флотов проведут 56 учений.

Фото, видео: www.globallookpress.com /MOD Russia, 5-tv.ru

Войска Южного и Западного военных округов, десантники отдельных соединений и морская пехота Северного и Тихоокеанского флотов сегодня были подняты по тревоге. По приказу Верховного главнокомандующего началась масштабная проверка боеготовности Вооруженных Сил.

«Данное мероприятие спланировано с целью оценки способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабному учению „Кавказ-2020“», — сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В ходе проверки войска проведут 56 учений. Для этого подготовлено 35 наземных полигонов и 17 морских — в акваториях Черного и Каспийского морей. В масштабных тренировках будут участвовать почти 150 тысяч военнослужащих и 26 тысяч единиц боевой техники, несколько сотен самолетов, кораблей и судов обеспечения. Командирам поручено строго соблюдать требования безопасности.

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