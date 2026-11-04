«Она меня учит»: Гусева рассказала о музыкальных способностях дочери

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 82 0

Анна выбрала творческое направление для дальнейшего обучения.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Екатерина Гусева рассказала, что дочь разбирается в музыке лучше нее

Народная артистка России Екатерина Гусева призналась, что ее дочь Анна разбирается в музыке лучше нее. Об этом актриса рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте в честь 65-летия Кремлевского дворца.

По словам Гусевой, дочь хочет поступать в музыкальное учебное заведение, однако требования к выбранному ею направлению очень высокие.

«Ей нужно будет читать партитуры с листа. Понимаете, произведения большой формы играть, а не просто этюды, которые она играла на экзамене», — рассказала артистка.

Гусева отметила, что впереди у дочери сложный учебный год и ежедневные занятия.

«Не получится — вернется в десятый класс. Справится, <…> значит, будет учиться», — сказала она.

При этом сама актриса призналась, что не может помочь дочери с музыкальной подготовкой, поскольку не знает нот.

«Она лучше меня разбирается. Понимаете, это я у нее учусь и сольфеджио, и чистому интонированию, и интервал держать. <…> Это она меня учит», — призналась Гусева.

С 1996 года Екатерина Гусева замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным. У супругов двое детей — сын Алексей, родившийся в 1998 году, и дочь Анна, которая появилась на свет в 2010-м.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+2° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.67
0.70 91.60
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:44
Стали известны дата и место прощания с Екатериной Райкиной
20:44
Собянин: «ВДНХ Экспо» будет самым высокотехнологичным экспоцентром России
20:36
Следком раскрыл детали личности убийцы 16-летнего подростка в Приморье
20:33
Путин позвал в Кремль на чаепитие детей героев СВО
20:23
Захарова сравнила ситуацию на Украине с «мясорубкой»
20:16
«А чего боялся?» — Илья Глинников вспомнил первую встречу со своим ребенком

Сейчас читают

Суд без залога: обнаружившую пыточную тюрьму под Киевом медработницу взяли под стражу
«Умер мой друг»: Газманов рассказал о тяжелой потере
Ходил с трудом, но сцену не бросил: Винокур раскрыл правду о своем здоровье
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео