Суд распорядился выселить из квартиры собаку в Сыктывкаре

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Карина Бернтгольц
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Истец жаловался на то, что отец редко выгуливал таксу и ей приходилось испражняться на коврике в прихожей.

Суд распорядился выселить из квартиры собаку в Сыктывкаре

Фото: ТАСС / imago stock&people

Городской суд в Сыктывкаре выселил собаку из квартиры. Как сообщается на сайте инстанции, истец пожаловался на таксу своего отца, который проживает с ним в одном жилом помещении. Согласно его показаниям, хозяин питомца редко выгуливал его, в результате чего животному приходилось испражняться на коврике в прихожей.

Разбиравшиеся в деле специалисты установили, что в квартире действительно стоял неприятный запах от собаки, на полу были обнаружены темные следы и грибок, а изнаночная сторона коврика была испачкана разводами от испражнения животного.

Объясняя произошедшее, ответчик утверждал, что такса была ослаблена из-за травм, поэтому с ней нельзя было выходить на прогулку.

В результате городской суд удовлетворил требование истца. Хозяина таксы обязали выставить питомца за дверь, так как мужчина не ухаживал за ним и таким образом нарушал нормы российского законодательства. Согласно девятой статье Федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными», владелец животного должен обеспечить ему надлежащий уход и своевременную ветеринарную помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что собака доктора Лизы погибла в Подмосковье. 12-летнюю таксу по кличке Шаня, за которой после гибели женщины ухаживала местная жительница Елена Журавская, растерзал ротвейлер в поселке Кратово. 

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