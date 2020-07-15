Собака доктора Лизы трагически погибла в Подмосковье

|
Карина Бернтгольц
42

Такса была жестоко растерзана ротвейлером в подмосковном поселке Кратово.

Собака доктора Лизы трагически погибла в Подмосковье

Фото: ТАСС / Никольский Алексей

Собака доктора Лизы погибла в Подмосковье. 12-летнюю таксу по кличке Шаня, за которой после гибели женщины ухаживала местная жительница Елена Журавская, растерзал ротвейлер в поселке Кратово. Жуткий инцидент случился во время прогулки. Как стало известно MK.RU, неожиданно из ворот выбежала большая черная собака и вцепилась в беспомощную Шаню.

Один из соседей хотел вытащить собачку из беды схватил ротвейлера за ошейник, однако это не удалось. Ротвейлер отпустил таксу только после того, как к нему подошла хозяйка. Пострадавшую Шаню экстренно отвезли в больницу. Там врачи сообщили, что собачке оставалось жить буквально несколько минут.

«Моя дочь когда-то работала с доктором Лизой в одном благотворительном фонде, а потом ушла в декрет. Тогда-то Лиза и отдала ей свою маленькую Шанель», — рассказала хозяйка собачки.

Позже выяснилось, что ротвейлер, погубивший Шаню, и с собаками других соседей вел себя агрессивно. Он уже успел растерзать еще четырех собак. Жильцы дома уже написали коллективную жалобу в прокуратуру. Заявления в Быковское отделение полиции уже переданы.

Доктор Лиза (Елизавета Глинка) помогала тяжелобольным, вывозила детей из-под обстрелов в Донбассе, собирала гуманитарную помощь для пострадавших от наводнений и пожаров, кормила и лечила бездомных. Женщина погибла в авиакатастрофе над Черным морем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая общеобразовательная школа в Новосибирске названа в честь Елизаветы Глинки.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
70.80
-0.33 80.84
0.22
Халява, приди! Астрологический прогноз для выпускников на ЕГЭ-2020

Последние новости

19:41
Речной трамвайчик отправился в свободное плавание и протаранил четыре судна в Петербурге
19:35
Получат ли Кокорин и Мамаев многомиллионную компенсацию? Рассказывает адвокат
19:31
Видео: Репетиция воздушной части Главного военно-морского парада. Что будет?
19:28
«У меня сердце вылетало» — Виктория Боня в Италии попала в аварию
19:17
«Театральная тусовка пьющая, но стабильная» — Охлобыстин о Ефремове и его поддержке
19:14
«Трагедия превратилась в фарс»: Понасенков — об обвинениях историка Соколова

Сейчас читают

Халява, приди! Астрологический прогноз для выпускников на ЕГЭ-2020
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок