Собака доктора Лизы трагически погибла в Подмосковье

Собака доктора Лизы погибла в Подмосковье. 12-летнюю таксу по кличке Шаня, за которой после гибели женщины ухаживала местная жительница Елена Журавская, растерзал ротвейлер в поселке Кратово. Жуткий инцидент случился во время прогулки. Как стало известно MK.RU, неожиданно из ворот выбежала большая черная собака и вцепилась в беспомощную Шаню.

Один из соседей хотел вытащить собачку из беды схватил ротвейлера за ошейник, однако это не удалось. Ротвейлер отпустил таксу только после того, как к нему подошла хозяйка. Пострадавшую Шаню экстренно отвезли в больницу. Там врачи сообщили, что собачке оставалось жить буквально несколько минут.

«Моя дочь когда-то работала с доктором Лизой в одном благотворительном фонде, а потом ушла в декрет. Тогда-то Лиза и отдала ей свою маленькую Шанель», — рассказала хозяйка собачки.

Позже выяснилось, что ротвейлер, погубивший Шаню, и с собаками других соседей вел себя агрессивно. Он уже успел растерзать еще четырех собак. Жильцы дома уже написали коллективную жалобу в прокуратуру. Заявления в Быковское отделение полиции уже переданы.

Доктор Лиза (Елизавета Глинка) помогала тяжелобольным, вывозила детей из-под обстрелов в Донбассе, собирала гуманитарную помощь для пострадавших от наводнений и пожаров, кормила и лечила бездомных. Женщина погибла в авиакатастрофе над Черным морем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая общеобразовательная школа в Новосибирске названа в честь Елизаветы Глинки.