Три составляющие потенциального насильника и агрессора. Рассказывает психолог

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Яна Вахрушева
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Психолог и коуч Алена Никольская рассказала, какие свойства характера и диагнозы могут указывать на насильника и агрессора.

Фото, видео: Globallookpress.com / Ricardo Demurez

Почему кто-то становится агрессором, а кто-то жертвой? Что является спусковым крючком в жизни людей, благодаря которому они превращаются в настоящих дьяволов на рабочем месте? Этому способствует триада отрицательных черт личности человека и даже психическое заболевание. Специально для 5-tv.ru Алена Никольская рассказала, что приводит людей к роли агрессора.

Нарциссизм

Фото: Globallookpress.com / Bill Ling

Самовлюбленный нарцисс привык воспринимать окружающих его людей исключительно в роли своей свиты. Они должны быть им восхищены и смотреть ему «в рот». Другие варианты агрессор-нарцисс исключает. Ему не дано понять, если кто-то не принимает его в плане сексуального объекта, ведь, он — идеален. Нарцисс не терпит отказов, они порождают в нем не только агрессию, но и неутолимое желание поставить вас на свое место.

Психопатизм

Фото: Globallookpress.com / Tim Hall

В данном случае речь идет о человеке с уже явными отклонениями в психике. Опасайтесь таких людей и держитесь от них подальше. Он никогда не будет считаться с чужими чувствами и желаниями, психопату важен только он сам. В отношениях с ним вы всегда будете чувствовать себя жертвой, потому психопатичная личность способна подавить в вас все живое. Его деспотичные качества также смогут довести даже самого стойкого оппонента до ручки.

Такой тип агрессора добьется желаемого любыми способами, даже если ему придется причинить вам сильную физическую боль. Чем больше вы сопротивляетесь, тем больше просыпается его чувство охоты. Справиться с психопатом можно только в том случае, если вы продемонстрируете силу, превосходящую его. Тогда он проявит к вам уважение и оставит в покое.

Макиавеллизм

Фото: Globallookpress.com / Ricardo Demurez

В этом случае агрессор расстанавливает силы так, что он верит только в нее. Эта личность считает, если он или она великий начальник, он имеет право поступать так, как считает нужным. Его не волнуют правила приличия и какие-то моральные нормы, ведь, он — босс. А что думает по поводу его действий офисный планктон, не имеет для него никакого значения.

Ранее 5-tv.ru рассказал о восьми шагах для того, чтобы пережить насилие.

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