Восемь шагов для того, чтобы пережить насилие. Объясняет психолог

Какие психологически лайфхаки нужно применить, если вы стали жертвой того или иного вида харассмента? Вне зависимости от того, насколько сильно воздействие на вас оказал инцидент с насилием, следует обратить внимание на восемь способов борьбы с ним. Эти советы касаются и тех людей, которые пережили негативный опыт в прошлом и до сих пор о нем помнит. Специально для 5-tv.ru Алена Никольская рассказала о восьми шагах, которые помогут восстановить психическое здоровье.

Признайтесь себе в произошедшем насилии

Первый шаг и один из самых важных заключается в том, что вы должны признать факт произошедшего. Очень часто жертва насилия невольно отрицает это, либо ошибочно думает, что ничего особенного и страшного не произошло. Ситуация обесценивается, но бессознательная часть подсознания понимает, что насилие все-таки было. В такие тяжелые моменты психика человека защищается и на автомате отрицает факт произошедшего. Однако, воспоминания «зарываются» вглубь и осадок мучает жертву всю жизнь.

Примите события такими, какими они были

Постарайтесь принять насильственные действия в отношении вас со всеми минусами и даже плюсами. Не преувеличивайте ситуацию и воспринимайте ее так, какой она была на самом деле. Постарайтесь четко понять для себя, что конкретно произошло и что послужило причиной.

Обсудите насилие с близкими или психологом

Скрывать факт произошедшего от своих друзей и родных нельзя. Наберитесь сил и обязательно с ними это обсудите, а еще лучше, обратитесь за профессиональной помощью к психологу. В таких ситуациях важны не только трезвые рассуждения и поиски истины, но и простые сочувствия, которые могут дать друзья.

Напишите письмо своему насильнику

Конечно, письмо не нужно отравлять обидчику, но написать его крайне важно. Возьмите лист бумаги и начните писать про все те события, которые произошли с вами. Опишите свои эмоции, гнев и обиду. Не стесняйтесь писать о том, что возможно, чувствуете себя растоптанным после произошедшего. Выложите все, что накопилось внутри вас с того момента на бумагу.

Не вините себя

Нельзя обвинять себя в негативном событии, настаивает Алена Никольская. Как только жертва начинает это делать, сразу же начинается психосоматика. Организм человека реагирует на это и начинает буквально «сыпать» наказания. Вы начнете заболевать и тот орган, который у вас является самым проблемным, незамедлительно даст о себе знать. Психолог также предупредила, что очень часто на фоне сильного стресса возникают онкологические заболевания.

Поставьте точку

Если вы понимаете, что больше не готовы работать в той компании или находится в том месте, где в отношении вас было совершенно насилие, уйдите оттуда. Заведите новые хобби и интересы, которые смогут отвлечь вас от пережитого. Если у вас есть возможность, сменить окружающую обстановку — отправьтесь в небольшое путешествие. Поставьте жирную точку в жизни «до» и начните жить «после».

Помогайте другим

Знайте, что харассмент пережило и переживает множество людей. Когда вам кажется, что ваше эмоциональное состояние нормализовалось и вы пережили весь этого негатив, начните помогать другим людям. Кто-то только что осознал, что такое быть жертвой насилия и нуждается в помощи. Поддержите их и помогите переступить через насилие своими способами. Вы можете создать блог на эту тему или предложить помощь соответствующим кризисным центрам.

Сделайте все эти шаги

Восьмой шаг является финальным и заключается в том, чтобы вы выполнили все семь предыдущих шагов к исцелению своей души после пережитого харассмента.

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