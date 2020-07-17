Устали смотреть на чужие деньги? Задержаны инкассаторы, подозреваемые в краже 10 миллионов
Двое мужчин, решивших воспользоваться служебным положением, и их соучастник находятся в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
В Петербурге задержали грабителей, которые украли из банкомата десять миллионов рублей. Двое инкассаторов решили воспользоваться служебным положением. Они передали своему знакомому ключ и код доступа, и тот забрал кассеты с наличными. Исполнителю выплатили небольшое вознаграждение, остальное — поделили пополам.
Поймать злоумышленников помог таксист — он подвозил вора к отделению банка и подробно описал его внешность. Возбуждено уголовное дело, все трое — в изоляторе.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге налетчики отобрали у частных инкассаторов почти десять миллионов. Инцидент произошел утром 15 июня на проспекте Обуховской обороны в Невском районе.
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