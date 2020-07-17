Боярский оценил шансы «Спартака» победить «Зенит»

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Алиса Старжевская
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Об этом артист рассказал в преддверии полуфинала Кубка России, в котором сразятся два давних соперника.

Боярский оценил шансы «Спартака» победить «Зенит»

Фото: www.globallookpress.com /Anatoly Lomokhov

Российский артист и преданный фанат футбольного клуба «Зенит» Михаил Боярский прокомментировал недавнее заявление владельца «Спартака» Михаила Федуна о причинах чемпионства «Зенита».

Федун считает, что его клуб был бы чемпионом, если бы его судили так же как главный клуб Петербурга. Как передает RT, Боярский уверен, что чемпионство «Спартака» просто-напросто невозможно.

Знаменитый фанат считает, что за слова Федуна не стоит подавать жалобу в комитет по этике, нужно лишь пожелать ему «хорошего настроения». Дело в том, что «Спартак» никогда не сможет стать чемпионом, пока есть «Зенит», уверен актер.

Также Боярский отметил, что петербургский клуб не расслабится в предстоящем матче со «Спартаком», ведь эта игра является значимой и важной для обеих команд.

«Все взгляды болельщиков „Зенита“ и „Спартака“ будут устремлены на поле. Да и вся страна будет интересоваться, чем закончится принципиальный спор. Я на стороне „Зенита“, хотя „Спартак“ хорошо играет, молодцы, сильная команда», — рассказал артист.

Матч, вызвавший публичное обсуждение, состоится 19 июля на стадионе «Газпром Арена». Это будет полуфинал Кубка России.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу после победы над «Краснодаром», поэтому если он одержит победу над «Спартаком» в полуфинале, то может сделать так называемый «золотой дубль». Либо в случае проигрыша встретиться с московским клубом в матче за Суперкубок.

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