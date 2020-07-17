Сыгравший Гену Букина актер женится на девушке, младше его дочери на пять лет
В этот раз разница в возрасте между Виктором Логиновым и его избранницей составляет 24 года.
Фото: Instagram @ ___guskova___maria___
Российский актер Виктор Логинов, наиболее известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе» и его коллега Мария Гуськова уже давно являются парой, однако, кажется, влюбленные планируют вывести отношения на новый уровень. Судя по странице актрисы в Instagram, последнее время на ее пальце можно заметить кольцо, которое поклонники тут же окрестили помолвочным.
Подкрепляют теорию и другие детали публикаций Марии. Так, многие фотографии она сопровождает весьма романтичными подписями, например, «Просто будь рядом. Всегда», а на совместных снимках пара выглядит счастливой и влюбленной. Также Виктор Логинов уже успел познакомить вероятную супругу со своим девятилетним сыном, а в подписи добавил хэштег «семья».
Пара пока никак не комментирует фанатские предположения, а если свадьба действительно состоится, то это будет уже четвертый брак для Логинова. Этот факт, как и большая разница в возрасте, очень смущают многих поклонников артистов. Одни считают неприемлемыми 24 года разницы, однако другие фанаты отмечают красоту пары и желают им счастливого будущего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое, по мнению астролога, ждет будущее пару Логинова и Гуськовой.
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