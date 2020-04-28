Таролог рассказала, какое будущее ждет Виктора Логинова с молодой избранницей
Звезда сериала «Счастливы вместе» встречается с актрисой Марией Гуськовой, разница в возрасте у влюбленных составляет 24 года.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
Стали известны подробности гибели замминистра культуры Москвы в Крыму
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
Испанцы на карантине запели по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Фото, видео: Instagram @loginov_victor, @if_moscow; 5-tv.ru
Актер Виктор Логинов встречается с молодой актрисой, 21-летней Марией Гуськовой. Пара перестала скрывать отношения, несмотря на большую разницу в возрасте — влюбленных разделяют 24 года. О том, как будет складываться дальнейшая судьба этого союза, 5-tv.ru рассказала таролог Галина Янко.
По ее словам, Виктора и Марию ожидает венчание, и даже совместный ребенок. При этом ведущую роль в паре будет играть молодая девушка, а не опытный актер.
«Ему сейчас досталась женщина, большая разница в годах у него с ней. Характеры у них разные, у нее он очень сложный. Но у них есть большая гармония. Они подходят друг другу, и они вместе воссоединятся. Он с ней будет до конца идти, судьба ему долгая. Эта девушка как львица, а он как маленький лев при ней. Она возьмет его в руки и будет управлять им. По характеру он очень суетливый, но он очень полюбит ее. И даже падает плод — она родит ему ребенка. Он будет венчан с ней и до конца будет с ней жить», — поведала таролог.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как познакомились Виктор Логинов и Мария Гуськова.
Читайте также
34%
0.07 80.77
0.01
Нашли ошибку?