Звезда сериала «Счастливы вместе» встречается с актрисой Марией Гуськовой, разница в возрасте у влюбленных составляет 24 года.

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Фото, видео: Instagram @loginov_victor, @if_moscow; 5-tv.ru

Актер Виктор Логинов встречается с молодой актрисой, 21-летней Марией Гуськовой. Пара перестала скрывать отношения, несмотря на большую разницу в возрасте — влюбленных разделяют 24 года. О том, как будет складываться дальнейшая судьба этого союза, 5-tv.ru рассказала таролог Галина Янко.

По ее словам, Виктора и Марию ожидает венчание, и даже совместный ребенок. При этом ведущую роль в паре будет играть молодая девушка, а не опытный актер.

«Ему сейчас досталась женщина, большая разница в годах у него с ней. Характеры у них разные, у нее он очень сложный. Но у них есть большая гармония. Они подходят друг другу, и они вместе воссоединятся. Он с ней будет до конца идти, судьба ему долгая. Эта девушка как львица, а он как маленький лев при ней. Она возьмет его в руки и будет управлять им. По характеру он очень суетливый, но он очень полюбит ее. И даже падает плод — она родит ему ребенка. Он будет венчан с ней и до конца будет с ней жить», — поведала таролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как познакомились Виктор Логинов и Мария Гуськова.

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