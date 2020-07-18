«Это часть меня»: Татьяна Лазарева впервые показала взрослого сына

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Алиса Старжевская
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Телеведущая решила поделиться редкими фото наследника в честь его 25-летия.

Фото, видео: Instagram @lazarevatut

Телеведущая Татьяна Лазарева нечасто выкладывает фото своих детей. Однако в честь важной семейной даты она решила приоткрыть завесу тайны и поделиться редкими кадрами ее старшего сына, который до этого момента был скрыт от широкой публики.

На своей странице в Instagram Лазарева опубликовала пост, в котором трогательно поздравила своего сына Степана с 25-летием. Как призналась телеведущая, по ее мнению, 25 лет — это особая веха в жизни каждого человека. По ее словам, именно с этого возраста «по-настоящему начинается взросление».

«До этого ты как будто бы присматриваешься к этому миру, разбираешься, вглядываешься: ну что тут у вас происходит, как все устроено? И разобравшись (как в этом возрасте кажется) начинаешь уже более осмысленно двигаться вперед», — написала Лазарева.

«Это часть меня»: Татьяна Лазарева впервые показала взрослого сына

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Instagram @lazarevatutInstagram @lazarevatut

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Instagram @lazarevatut

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Instagram @lazarevatut

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Instagram @lazarevatut

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Instagram @lazarevatut

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Instagram @lazarevatut

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Instagram @lazarevatut

Она также вспомнила, что, несмотря на осмысленный возраст, сама в 25 лет совершила ошибку — вышла замуж. Брак оказался неудачным, поэтому досадный промах, как рассказала Лазарева, был исправлен только спустя десять лет — когда она связала себя узами Гименея с Михаилом Шацом. Как сообщила знаменитость, с нынешним супругом они расписались в день рождения Степана, поэтому в этот день она отмечает двойной праздник.

Лазарева отметила, что, когда 25 лет назад ей положили на грудь «маленький комок», она сразу поняла, что это часть ее на всю оставшуюся жизнь.

«Столько всего было с тобой и со мной за эти 25 лет, и нет такого дня, чтобы я о тебе не думала. Ты останешься моей частью до моего последнего вдоха», — с нежностью поведала телеведущая.

Подписчики остались глубоко тронуты откровенным признанием звезды и поспешили присоединиться к поздравлениям.

«Как он на вас похож!»;

«Какое душевное поздравление сыночку, в каждом слове любовь! Отличный возраст! С днем рождения!»;

«Такой мамин сын! Поздравляю», — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочери Владимира Зеленского исполнилось 16 лет.

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