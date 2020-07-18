«Постарел лет на двести»: Лысого Стаса Пьеху сравнили с Розенбаумом

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Алиса Старжевская
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Подписчики с трудом узнали своего любимца.

Новый непривычный образ Стаса Пьехи наделал переполох в сети. На своей странице в Instagram певец выложил фото, которое настолько шокировало его фанатов, что они сначала даже подумали о фотошопе.

На снимке 39-летний артист предстает без своих длинных каштановых волос, которыми он всегда так славился. Вместо этого, поклонники увидели совершенно лысого певца, который, к тому же, дополнил свой образ густыми усами.

«Доброй ночи, Малята», — поприветствовал своих фолловеров изменившийся Пьеха.

Instagram @wolfieha

Из-за того, что певец редко подвергает свою внешность кардинальным переменам, его новый look стал предметом жарких обсуждений и сравнений. Абсолютное большинство пользователей сошлись во мнении, что теперь заметно «постаревший» внук Эдиты Пьехи стал похож на музыканта Александра Розенбаума.

«Постарел лет на двести»;

«Нельзя же так пугать»;

«Александр Розенбаум вошел в чат»;

«Так и до Розенбаума недалеко», — решили пошутить подписчики.

Впрочем, сам Пьеха ответил, что его нынешний образ скорее напоминает «летний вариант с открытым верхом».

Ранее 5-tv.ru писал, что Эвелина Хромченко кардинально сменила имидж впервые за двадцать лет.

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