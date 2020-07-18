🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 июля, убывающая Луна в Близнецах стоит отказаться от кропотливой работы и посвятить время отдыху.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 июля, когда убывающая Луна находится в знаке Близнецов астрологи рекомендуют представителям многих знаков зодиака посвятить день отдыху. Лучше всего провести время с семьей или близкими. Благоприятными будут любого рода коммуникации. А вот от дел, которые требуют точности и высокой концентрации сегодня стоит держаться подальше.
♈ Овен
Овнов ждет гармоничный день, связанный с флиртом, удовольствиями, любвеобильностью. Все это будет протекать в легком и позитивном ключе и обещает только хорошие последствия. День лучше посвятить творчеству. Вам удастся показать себя во всем великолепии. В личной жизни также ждут приятные переживания.
Космический совет: насладитесь любовью.
♉ Телец
Тельцов ожидает довольно положительный день. Ваш сложный эмоциональный мир сейчас удивительно хорошо сбалансирован. Звезды также благоприятствуют практическим делам и выполнению планов. Воспользуйтесь вашим устойчивым и сильным состоянием для того, чтобы решить важные для вас насущные задачи.
Космический совет: реализуйте свои планы.
♊ Близнецы
Близнецов сегодня могут поджидать неудачи в личной жизни, а потребность в развлечениях и удовольствиях вероятно не найдет удовлетворения. Ничто не радует так, как этого хотелось бы. Остается вырабатывать в себе философское отношение к жизни и опираться на природный оптимизм. Не бойтесь признать, что ваш самый близкий друг — это вы сами.
Космический совет: проведите время наедине с собой.
♋ Рак
Ракам сегодня астрологи рекомендуют заняться творческими делами, день отлично подойдет для общения с людьми и завязывания новых знакомств. Сегодня вы как никогда сможете многое понять об окружающих. Причем коммуникации будет происходить легко, и вы будете видеть в них в основном позитивные стороны. Побольше общайтесь и насыщайтесь впечатлениями. Обмен энергиями зарядит вас на грядущую неделю.
Космический совет: найдите компанию для веселья!
♌ Лев
Львов ожидает непростой день. Ваша внутренняя потребность в любви как будто бы никак не может быть удовлетворена. Также не удастся настроиться на обычное для вас состояние единства со Вселенной. Однако день отлично подойдет для практических дел, обсуждений и планов, в том числе финансовых. Сосредоточьтесь на этих практических задачах.
Космический совет: отвлекитесь от проблем на личном фронте.
♍ Дева
У представителей знака Дева день будет позитивным, энергичным, связанным с быстротой мысли, умением доказать свою точку зрения и добиться желаемого. Используйте эту энергию, чтобы приблизиться к вашим целям за счет выступлений, дебатов, бесед и других обсуждений, где будет уместна ваша энергичная и напористая речь.
Космический совет: не бойтесь высказываться и отстаивать свою точку зрения.
♎ Весы
Весам сегодня будет не просто сдерживать свое раздражение — оно может неожиданно вырваться наружу в самый неподходящий момент. Помните о том, что одна вспышка гнева может навсегда разрушить хорошие отношения с людьми. Астрологи рекомендуют вам провести день, занимаясь спортом. Физические упражнения помогают в борьбе со стрессом.
Космический совет: не злитесь по пустякам!
♏ Скорпион
Непростой день предвидится у Скорпионов. Негатив, который вы копите в себе, начнет прорываться наружу, вероятны конфликты с близкими. В большинстве случаев вы сможете подавить отрицательные эмоции, но на пользу вам это не пойдет. Напротив, только добавит внутреннего дискомфорта. Вернуть внутреннее равновесие вам помогут спорт или секс.
Космический совет: направьте энергию на установление внутреннего баланса.
♐ Стрелец
Стрельцов ожидает очень позитивный день. Ваша обычная широта натуры и оптимизм многократно усилятся, что позволит вам многого достичь, не теряя внутреннего равновесия и расположения окружающих. Максимально используйте энергию, для того, чтобы достичь нужных вам результатов. У вас все получится!
Космический совет: знайте, что нет ничего невозможного.
♑ Козерог
Козерогам астрологи обещают позитивный день. Сегодня вы как никогда будете полны энергии огня, которой сможете успешно управлять. Каждое действие будет приближать вас к цели. Свои стремления вам лучше записать на бумаге. Список задач поможет больше успеть и по окончании выходных оценить огромное количество завершенных дел.
Космический совет: насладитесь своей продуктивностью.
♒ Водолей
У Водолеев предвидится спокойный размеренный день. В какой-то момент, конечно, вы можете испытывать чувство подавленности и даже слезливости. Однако вам стоит отдавать себе отчет в том, что дело в вашей эмоциональности и темпераменте, а вовсе не в реальных обстоятельствах. Предстоящие выходные не обещают Водолеям больших сложностей или бед.
Космический совет: позвольте себе немножко расклеиться, чтобы потом собраться.
♊ Рыбы
Рыбы, сегодня вы, возможно, продолжите конфликтовать с окружающими и противопоставлять себя им. Сложности в общении с другими людьми возникают из-за внутренних противоречий. Вам стоит разобраться в себе; в том, что вам интересно; во что вы верите, а во что — нет. Выходные станут для вас настоящим экзаменом, на котором вам предстоит ответить на несколько вопросов о себе и своих убеждениях.
Космический совет: разберитесь в себе.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля.
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