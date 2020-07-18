В популярных интернет-сервисах по всему миру произошли сбои

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Алиса Старжевская
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Нарушения в работе возникли у таких ресурсов, как Google, Twitter и Amazon.

В популярных интернет-сервисах по всему миру произошли сбои

Фото: www.globallookpress.com / Josef Horazny

Многие популярные сайты и интернет-сервисы стали недоступны пользователям в пятницу 17 июля. Об этом свидетельствуют данные Downdetector. Среди пострадавших сервисов оказались Spotify, Google, Amazon, Twitter, Reddit и другие.

Сбои наблюдались во многих точках земного шара, в том числе в Европе, США и России.

Как пишет портал Techcrunch, неполадки произошли из-за сбоя серверов Cloudflare, которая предоставляет DNS-серверы и доступ к многочисленным ресурсам. Компания заявила, что начала заниматься исправлениями и восстанавливать подключение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в мессенджере WhatsApp в России и за рубежом прозошел сбой.

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