«Шесть миллионов отдали»: Семья Пригожина будет бороться за утерянную квартиру

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Алиса Старжевская
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Дочь продюсера заявила, что они намерены подать заявление в прокуратуру и МВД, чтобы вернуть изъятую собственность.

«Шесть миллионов отдали»: Семья Пригожина будет бороться за утерянную квартиру

Фото: Instagram @danaya_prigozhina

Дочь Иосифа Пригожина Даная рассказала, что ее семья не намерена мириться с потерей квартиры из-за долгов. Недавно бывшую жену продюсера Елену выселили из столичных апартаментов вместе с ее новым мужем и старой мамой. Экс-супруга Пригожина заложила квартиру кредитной организации «Бенефит» с целью получения средств для развития бизнеса. Однако дело не имело успеха, и жилье ушло в счет долгов.

Как заявила Даная Пригожина в интервью Starhit, ее семья намерена биться за квартиру до конца. Девушка и ее родственники собираются подать заявление в прокуратуру и МВД. По ее словам, недобросовестная организация сделала так, будто бы по бумагам они вовсе не брали заем, а продали квартиру за маленькую сумму.

«Шесть миллионов мы отдали, вовремя выплачивали долг, но эта компания без нашего ведома подала в суд. И самое главное, что нам не поступило никаких извещений! Сначала они втихаря выписали нашу бабушку, а в конце мы узнали, что нас ожидает последнее заседание суда! Эта компания сделала так, что на бумаге мы не брали заем, а продали им квартиру за сущие копейки», — сказала Даная.

Она также добавила, что пока ее семье не вернут квартиру, они не оставят «злосчастную» контору в покое.

Более того, девушка заявила, что не нужно винить ее маму в произошедшем, так как она «не продавала квартиру, а всего лишь брала заем».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иосиф Пригожин сообщил о том, что его бывшая жена и дети «профукали» недвижимость на 100 миллионов рублей. По его словам, микрофинансовая организация, у которой Елена и ее муж брали кредит, выкинули его 82-летнюю бывшую тещу на улицу.

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