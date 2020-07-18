ТОП-10 самых безопасных стран для путешествий в 2020 году

Аналитический сервис Numbeo назвал самые безопасные страны для поездок в 2020 году. Рейтинг был составлен на основании статистики преступлений в разных государствах.

На первом месте оказался Катар, где индекс безопасности равен 88,1 баллу. На второй позиции расположился Тайвань с 84,7 баллами, а также ОАЭ (84,5) и Грузия (79,5), сообщается на официальном сайте организации.

Кроме того, в десятку самых безопасных стран вошли Оман, Гонконг, Словения, остров Мэн, Швейцария и Япония.

Ранее в этом же рейтинге были перечислены самые опасные государства с высоким уровнем преступности. В лидерах оказались Венесуэла, Папуа-Новая Гвинея, Южная Африка и Афганистан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие опасности могут подстерегать родителей и детей на пляже во время отдыха.