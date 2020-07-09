Какие опасности представляет отдых на пляже для родителей и детей?

Невинные детские игры в песке, катание на водных аттракционах и средствах передвижения могут привести к трагедии во время отпуска. В прошлом году было зафиксировано рекордное количество случаев гибели российских туристов в Турции.

Руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцов рассказал, что в основном русские гибли на дорогах, потому что турецкие водители не уступают пешеходам по законам страны. Также многие родители во время отдыха на курортах ненадлежащим образом следят за детьми. Консул отметил, что российские туристы уделяют недостаточное внимание страхованию жизни и здоровья во время нахождения за границей.

Как вести себя на пляже и чем лучше не заниматься для сохранения собственной жизни и своих детей, рассказал еженедельник «Аргументы и Факты».

Следите за ребенком во время игр в песке

Риск гибели существует не только в воде, но и на суше. Безобидные детские игры в песке могут закончиться трагедией, как это произошло на пляже Анапы в конце июня 2020-го. Родители не уследили за восьмилетним ребенком, который залез в яму, вырытую в песке. Неожиданно произошло осыпание песка, и мальчик оказался погребенным в яме. Спасти ребенка не удалось, он задохнулся песочными массами.

Фото: ТАСС / dpa/ picture-alliance

Эксперты рекомендуют контролировать поведение ребенка, когда он пытается закопаться в куче песка или роет глубокую яму. Кроме того, существует вероятность заразиться инфекционными заболеваниями, среди них — гельминты или токсоплазмоз. Не позволяйте своему отпрыску есть песок и облизывать формочки.

Не катайтесь на гидроцикле без опыта

Соблазн прокатиться на гидроцикле в жару появляется у многих отдыхающих на пляжах, но делать это можно далеко не всем. Вес данного водного транспортного средства составляет до 300 килограмм и способен развить скорость до 200 километров в час. Неумелый потенциальный водитель может не справиться с гидроциклом и слететь с него, либо получить травмы. Трагедия на воде произошла в августе 2019-го в Челябинской области на озере Чебаркуль. Девочка-подросток, которой на тот момент исполнилось всего 15 лет, погибла, упав с гидроцикла в воду.

Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

Если вы все-таки решили прокатиться на гидроцикле, не забудьте надеть жилет и защитный шлем. Катать детей на нем строго запрещено. Не разгоняйтесь до максимальной скорости, также следите за движением, чтобы не наехать на купающихся людей.

Выбирайте правильные аксессуары для плаванья

Перед тем как отправиться на пляж, многие люди заезжают по пути в спортивные магазины, чтобы купить надувные нарукавники для детей, ласты и трубки для плаванья под водой. Взрослые должны руководствоваться возрастом ребенка перед тем, как приобрести ему данный вид инвентаря. Смертельный случай из-за выбора неправильной трубки для ныряния произошел с 11-летней девочкой на Черноморском побережье в 2018-м. Родители приобрели дочери взрослую трубку и очки для плаванья, из-за чего девочка не смогла вытащить ее изо рта, надышавшись углекислым газом. Она потеряла сознание и начала тонуть. Медики боролись за ее жизнь несколько недель, но спасти ребенка не удалось.

Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

Это касается не только аксессуаров для ныряния, но и надувных нарукавников. При неправильном подборе размера, они способны заслонить лицо ребенку или погрузить его в воду. Лучше всего отдать предпочтение надувному кругу или жилету: они не находятся в таком близком контакте с органами дыхания, как нарукавники.

Не плавайте на лодке в плохую погоду

Спасатели крайне не советует уплывать дальше видимости линии берега на надувных лодках. Море и реки непредсказуемы и «заблудиться» в них также просто, как в лесу. В конце июня этого года произошел показательный случай, когда отец с сыном решили самостоятельно прокатиться на надувной лодке. Они вышли из Варваровской щели, но поднялся сильный ветер и их начало уносить в открытое Черное море. Отдыхающие не сразу осознали, что их откинуло на большую воду, а когда поняли, справиться со стихией самостоятельно уже не смогли. Унесенных ветром нашли в 25 километрах от берега спустя несколько часов.

Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

Самой частой причиной трагедий подобного рода является человеческий фактор. Важно следить за погодой перед тем, как вы решите отправиться в водное путешествие на лодке.

Будьте осторожны с парасейлингом

Еще одно популярное морское развлечение наравне с катанием на гидроциклах, бананах и прочих аттракционах. Напомним, что парасейлинг — это катание над морем под парусом. Трос от парашюта, на котором находится человек, крепится на катер. Нередко происходят несчастные случаи, когда некачественно прикрепленный трос обрывается во время поездки. Кроме того, перед тем, как сесть под парус, необходимо проверить лицензию у организаторов аттракциона и сертификаты качества оборудования.

Фото: ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Известен случай гибели россиянина во время парасейлинга в Турции в 2019-м. Во время катания оборвался трос и мужчину отбросило на деревья, он скончался от полученных травм в больнице. В Иордании бабушка отправила десятилетнюю внучку кататься на данном виде парашюта, трос оторвался, а девочку унесло в горы.

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