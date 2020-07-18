Иосиф Пригожин заявил об угрозах расправы

Супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин в интервью WomanHit заявил о поступающих ему угрозах расправы. По словам музыкального продюсера, к этому причастны представители фирмы, которая отсудила квартиру у его первой жены.

Эту жилплощадь Иосиф Пригожин оставил для сына при разводе. В ней проживали также его дочь и бывшая теща.

«Люди, с которыми я встречался по поводу ситуации с квартирой и вел переговоры, угрожали мне расправой, мол, у них есть связи в органах МВД. Сказали, что, если я полезу в эту историю, они со мной расправятся. Вот и все. У меня ощущение, что мы вернулись в 90-е годы», — сказал музыкальный продюсер.

Иосиф Пригожин отметил, что квартиру еще никто не забрал. Несмотря на это, при развитии негативного сценария он намерен принять необходимые меры для возвращения жилища. Супруг певицы Валерии уверен, что подобного рода преступники должны находиться в тюрьме.

«Вот эти люди, которые лишают дома пожилых людей, их дом — тюрьма. И правоохранительные органы рано или поздно доберутся до них и до тех, кто их прикрывает. Ничего безнаказанно не проходит. Их угрозы я для себя на пленку записал и однозначно приду к ним в камеру навестить. Посмотрю им в глаза после всего того, что они мне наговорили», — заключил Иосиф Пригожин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иосиф Пригожин рассказал о лишении его семьи квартир.