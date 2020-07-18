По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Взрыв газа прогремел в Кабардино-Балкарии

Фото: ТАСС / Алеев Егор

Четыре человека, в том числе двое детей пострадали в результате взрыва газа, который прогремел в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Отмечается, что ЧП случилось в субботу в городе Баксан на улице Свободы. Вспышка газовоздушной смеси произошла в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома.

В результате взрыва никто не погиб, однако ранения получили четыре человека: двое взрослых 1960 и 1963 годов рождения, а также двое детей 2013 и 2017 годов рождения.

Как сообщили в региональном МЧС, после взрыва начался пожар, площадь которого достигла 200 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП пожарные оперативно справились с огнем. К тушению были привлечены 16 человек, также были задействованы четыре единицы техники. Причина и обстоятельства взрыва выясняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из квартиры в Петербурге, где произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадала хозяйка сгоревшей квартиры — со множественными ожогами ее доставили в реанимацию.

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