Момент жуткого ДТП под Ярославлем, где военный «Урал» раздавил «Ниву» и фургон

Кадры момента страшной аварии на трассе под Ярославлем опубликованы в сети. На видео, снятом регистраторами проезжавших мимо автолюбителей, видно, как колонна военных «Уралов» следует по Ярославскому шоссе в районе поселка Петровское в сопровождении машины военной автоинспекции.

Автор ролика двигается за спецмашиной, которая внезапно уходит влево на встречку, чтобы уйти от столкновения с остановившимся впереди фургоном сети алкогольных магазинов. Водитель машины с регистратором также быстро оценил обстановку и принял вправо на обочину, чтобы избежать последствий.

В этот момент, ехавшая за ним «Нива» с 19-летним парнем за рулем, оказалась буквально раздавлена многотонным «Уралом», который догнал фургон. Автомобиль алкомаркета, в свою очередь, врезался во впереди стоящую военную машину.

В результате жуткого ДТП погибли двое — водители «Нивы» и фургона. По сообщению пресс-службы Западного военного округа, предварительной причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения при обгоне колонны спецтранспорта.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры последствий жуткого ДТП под Ярославлем.