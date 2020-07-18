«Думала, лопнут и выскочат»: Элла Суханова начала кормить грудью с имплантами

Звезда «Дома-2» Элла Суханова рассказала подписчикам в Instagram о трудностях грудного вскармливания, которые она испытывает из-за имплантов. Первое время после появления на свет малютки она пыталась держать ее на специальных смесях для новорожденных, но поклонники тут же укорили ее за такой подход к материнству. Однако молоко не желало появляться, и звезда была вынуждена прибегнуть к помощи молокоотсоса. Тогда все начало налаживаться, но приятным процесс кормления по-прежнему не назовешь.

«Я решила попробовать раскачать грудь с помощью молокоотсоса. <…> Было непросто, и молоко пришло не сразу. Возможно, это особенность строения, физиология или имплантаты так сработали. Не знаю. Три дня дома после выписки я прикладывала малышку к груди или молокоотсос (всех по очереди). Сначала еле-еле шло молозиво, и то не знаю, как этим мизерным количеством можно было наесться, но крошка молодец, ждала и верила в лучшее. С учетом, что она уже ждет шесть дней. Итак, еще три дня усилий и в ночь на четвертый день — я просто не поняла, что случилось, но грудь расперло так, что я думала, имплантаты лопнут или выскочат наружу. Молоко пришло, и по сей день мы на грудном вскармливании», — поведала молодая мама.

Instagram @eshli_see

Поклонницы Эллы тут же принялись обсуждать варианты кормления ребенка. Мнения их разошлись, но все поддерживали участницу телестройки в ее новой роли.

«А руками еще сложнее, но эффективнее сцеживать, самый лучший молокоотсос это ребенок!»

«И на смесях норм дети вырастают»

«Что за бред. Какая разница, как кормить ребенка. Главное, чтобы он чувствовал любовь!»

«Элла, вы — молодец! Все у вас будет хорошо!» — писали фолловеры.

Некоторые также отметили, что Суханова стала первой звездной мамой, которая не стала показывать материнство в его идеализированном представлении, как это часто делают знаменитости.

«Господи, наконец-то хоть кто-то выложил реальную фотку с запутанными волосами, в спортивном костюме и уставшим немного видом!» — написала поклонница Сухановой.

Между тем, все больше бывших участниц телестройки становится мамами. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как еще одна звезда «Дома-2» узнала о беременности, приняв ранний токсикоз за расстройство желудка.